Общество

Lenta.ruLenta.ruЭксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США

Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций. По их мнению, ввод объекта в строй может затянуться на срок до полугода, пишут «Известия».
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Названы сроки возможной задержки «Северного потока – 2» из-за санкций США

Известия18:11

Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США

Lenta.ru17:16

Аналитики предсказали задержку реализации «Северного потока — 2» на полгода

News.ru19:09

Эксперты рассказали, что будет с «Северным потоком-2» из-за санкций

Накануне.Ru18:48
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Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, заявил личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани.
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СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru 18:40
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Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

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У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет

Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата.
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Общество

На Украине оценили проект демонтажа герба СССР со статуи «Родина-мать»

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Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

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МВД Украины сообщило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

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Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

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В Донецкой народной республике сообщили о переходе украинского военнослужащего 56-й бригады вооруженных сил на их сторону, передает РИА Новости.
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Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
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Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

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Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска

Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
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Космос

Телескоп Hubble cнял необычную галактику

В созвездии Mensa телескоп Hubble снял так называемую «летающую тарелку» – спиральную галактику IC 2051.
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Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Шоу-бизнес

"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
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Дочь Ивана Урганта ответила на нападки из-за бойфренда-афроамериканца

Ургант даже сделал ей предложение руки и сердца на выпускном вечере, но Наталья не приняла его слова всерьез.
StarHit.ru 06:00
Космос

Исследователи предложили искать внеземную жизнь новым способом

Искать инопланетян по наличию определенного газа в атмосфере планет предложила группа американских планетологов.
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Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе

Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
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Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири

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Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

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Общество

Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии

Совфед одобрил закон о поддержке российских производителей вина, сообщается на сайте Совфеда.
Газета.Ru 09:02
Биатлон

СБР объявил составы сборной России на январские этапы Кубка мира

Сегодня, 23 декабря глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предоставил список спортсменов, получивших вызов в национальную команду на январские этапы Кубка мира.
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Наука

LEGO охладили почти до абсолютного ноля

Ученые решили поместить фигурку из конструктора LEGO и четыре отдельных блока в установку, позволяющую охлаждать находящуюся внутри него материю до температур, близких к абсолютному нолю.
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