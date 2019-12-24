Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций. По их мнению, ввод объекта в строй может затянуться на срок до полугода, пишут «Известия».

Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США

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