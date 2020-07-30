Экономика
Наша версияЭксперты рассказали о волне банкротств по всему миру
Мощная волна банкротств накрыла мир во втором квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Больше всего она затронула компании в США и Западной Европе. При этом эксперты не исключают возможности возникновения эффекта домино.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия 06:31
Наука
Искусственный интеллект научился выявлять критерии крепких отношений
Искусственный интеллект должен был по определенным критериям определить, насколько крепки отношения между людьми.
МедиаПоток вчера в 01:07
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»
Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Происшествия
В Татарии задержан глава исполкома Тукаевского района
Казань, 29 июля 2020, 09:00 — REGNUM Главу исполкома Тукаевского района Татарии Ленара Авзалова задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве.
REGNUM вчера в 02:00
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:32
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Экономика
Что ждет россиян в августе 2020 года
Вылететь на самые популярные курорты Турции россияне смогут с 10 августа.
Коммерсантъ 05:39
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 28 июля в 02:18
Происшествия
Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах
Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.
Коммерсантъ 13:36
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
Здоровье
В Курской областной больнице назначен главврач
Глава региона отметил, что областная клиническая больница – наше основное лечебное учреждение региона, где трудится много медиков и большая проходимость пациентов: важно обеспечить безопасность, создать достойные условия.
ТРК Сейм (Курск) 10:32
Общество
Аэрофлот обвинили в обмане из-за продажи билетов в закрытые страны
Авиакомпанию обвинили в обмане из-за продажи билетов в закрытые страны – возможность покупки вводит людей в заблуждение.
Gazeta.SPb 10:39
Политика
Путин поручил решить экологическую проблему в Усолье-Сибирском
Как заявил президент на совещании по ситуации в этом городе Иркутской области, загрязнённой промышленной площадке необходима изоляция и охрана Росгвардией.
Говорит Москва 07:58
Армия и оружие
Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване
Вестник Кавказа вчера в 09:30
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском 14:17
Общество
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:37
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Авто
Российский авторынок покинули семь автомобилей
Тарантас Ньюс 04:25
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России
Xiaomi представила новый смартфон Redmi 9 в России в двух конфигурациях по цене от 11 990 рублей.
Astera 13:24