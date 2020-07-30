Мощная волна банкротств накрыла мир во втором квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Больше всего она затронула компании в США и Западной Европе. При этом эксперты не исключают возможности возникновения эффекта домино.

Эксперты рассказали о волне банкротств по всему миру

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