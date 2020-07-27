Финансы

Реальное времяРеальное времяАналитики не ожидают роста курса евро до 90 рублей

Российские аналитики сходятся во мнении, что у евро мало шансов вырасти до отметки в 90 рублей. Они уверены, что в скором времени европейская валюта вернется к привычному показателю.
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Вырастет ли евро до 90 рублей: эксперты дали оценку

Утро.ru14:38

Эксперты рассказали, поднимется ли евро к отметке 90 рублей

Газета.Ru12:00

Аналитики не ожидают роста курса евро до 90 рублей

Реальное время12:15

Финансисты рассказали о перспективах евро по 90 рублей

News.ru12:52

Эксперты пока не ожидают евро по 90 рублей

ПРАЙМ10:49
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Фигурное катание

Туктамышева поделилась чувствами после расставания с Лазукиным

МК-Спорт 13:51
Происшествия

Трехлетний ребенок в Калининграде выжил после падения с 8 этажа

Следственный комитет по Калининградской области начал доследственную проверку после падения трехлетнего мальчика с балкона восьмого этажа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:50
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Здоровье

Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения

По словам Киселева, свыше 98% инфицированных COVID-19 выздоравливают без особого лечения.
Evo-rus.com 11:17
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Гаджеты

Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ 12:55
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Шоу-бизнес

Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд

Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
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Общество

Петицию о новой выплате на детей подписали 140 тыс. россиян

Петицию о выплате на детей 10 000 рублей в августе подписали более 140 000 человек.
ToDay News Ufa вчера в 16:20
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Здоровье

«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 14:20
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка с округлившимся животиком посетила Пушкинский музей

Фигура супруги Дмитрия Пескова существенно изменилась, как и гардероб – теперь Татьяна предпочитает вещи более свободные, скрывающие фигуру; фоо с аккаунта @tatiana_navka в Instagram Повод для обсуждений дала фигуристка Татьяна Навка, которая с округлившимся животиком посетила Пушкинский музей вместе с подругами.
VistaNews вчера в 08:37
1
Общество

Выплату в 15 тыс. рублей могут получить россияне с детьми до трех лет

Семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до трех лет, вправе рассчитывать на единовременную выплату в объеме 15 000 рублей.
Live24 вчера в 07:09
Кино

«Будку поцелуев 3» покажут в 2021 году

ИА InterMedia 08:13
Наука

Для лечения диабета разработана искусственная поджелудочная железа

МедиаПоток 25 июля в 12:16
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Шоу-бизнес

Участник «Дом-2» Степан Меньщиков рассказал о зарплатах на телешоу

Культуромания 08:40
Происшествия

В Ивановской области умерли четыре пациента с коронавирусом

По состоянию на 26 июля в Ивановской области официально зарегистрированы 6303 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 38 диагнозов.
РИА Новости вчера в 07:08
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Здоровье

Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет

Лезги газет 17:25
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Шоу-бизнес

Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа

Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа Певица рассказала, когда Арсений Шульгин и его невеста Лиана Волкова планируют пожениться.
Экспресс газета 13:45
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Технологии

Ученые сравнили количество вирусных частиц у носителей SARS-CoV-2 с симптомами и без

До сих пор распределение вирусной нагрузки (мера тяжести инфекции, которую рассчитывают посредством оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости зараженного организма) у людей с симптомами и без оставалось неопределенным.
Naked Science 14:17
Общество

Регистрация домашних животных будет обязательной и бесплатной

Прежнюю версию поправок в закон о ветеринарии комитет раскритиковал за то, что он не предполагал обязательной и бесплатной регистрации домашних животных, напомнил депутат.
Дума ТВ 12:10
1
Шоу-бизнес

50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой

Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
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Киберспорт

Шутер Extraction Valley раздают бесплатно в Steam

Сегодня издатели популярного за рубежом шутера Extraction Valley объявили о том, что игру будут бесплатно раздавать.
ITZine.ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Элджей и Настя Ивлеева заразились коронавирусом

Выйдя из карантина, Ивлеева и Элджей стали бывать в больших компаниях, а в честь годовщины бракосочетания закатили шумную вечеринку.
Хорошие новости 09:56
558
Общество

В ПФР сообщили об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля

Определенная категория российских пенсионеров может претендовать на денежную доплату в размере 2 843 рублей.
iReactor 25 июля в 12:54
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Экономика

Крупнейший российский добытчик краба планирует закрыть промысел

Компания «Восток-1», базирующаяся в Приморье, вынуждена досрочно остановить промысел.
Московский Комсомолец вчера в 22:54
7
Игры

Провальный тактический шутер Disintegration ждут бесплатные выходные

В середине июня в продажу поступил Disintegration — тактический шутер от соавтора оригинальных Halo, который делал ставку на более вдумчивый игровой процесс с возможностью управлять отрядом.
Игромания.ру 10:43
Шоу-бизнес

Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка

Плахотин подчеркнул, что бандажирование помогает сильно уменьшить объем желудка, при этом ничего не удаляя.
iReactor 10:56
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Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
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Киберспорт

Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение

Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru 13:49
Здоровье

В Балаково от коронавируса скончались два медработника

В области от COVID-19 скончалось два медработника.
Go64.ru 07:27
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Наука

Молодые белгородские учёные разработали анализатор мышечной активности

Белгородские учёные из НИУ «БелГУ» разработали анализатор мышечной активности.
Победа 31 08:56
Общество

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
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Здоровье

Онищенко назвал способ снизить смертность диабетиков от коронавируса

Ранее специалисты Калифорнийского университета пришли в выводу, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета, пишет RT.
Известия 07:28
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