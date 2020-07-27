Финансы
Реальное времяАналитики не ожидают роста курса евро до 90 рублей
Российские аналитики сходятся во мнении, что у евро мало шансов вырасти до отметки в 90 рублей. Они уверены, что в скором времени европейская валюта вернется к привычному показателю.
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Происшествия
Трехлетний ребенок в Калининграде выжил после падения с 8 этажа
Следственный комитет по Калининградской области начал доследственную проверку после падения трехлетнего мальчика с балкона восьмого этажа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:50
Здоровье
Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения
По словам Киселева, свыше 98% инфицированных COVID-19 выздоравливают без особого лечения.
Evo-rus.com 11:17
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ 12:55
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
Общество
Петицию о новой выплате на детей подписали 140 тыс. россиян
Петицию о выплате на детей 10 000 рублей в августе подписали более 140 000 человек.
ToDay News Ufa вчера в 16:20
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 14:20
Шоу-бизнес
Татьяна Навка с округлившимся животиком посетила Пушкинский музей
Фигура супруги Дмитрия Пескова существенно изменилась, как и гардероб – теперь Татьяна предпочитает вещи более свободные, скрывающие фигуру; фоо с аккаунта @tatiana_navka в Instagram Повод для обсуждений дала фигуристка Татьяна Навка, которая с округлившимся животиком посетила Пушкинский музей вместе с подругами.
VistaNews вчера в 08:37
Общество
Выплату в 15 тыс. рублей могут получить россияне с детьми до трех лет
Семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до трех лет, вправе рассчитывать на единовременную выплату в объеме 15 000 рублей.
Live24 вчера в 07:09
Кино
«Будку поцелуев 3» покажут в 2021 году
ИА InterMedia 08:13
Наука
Для лечения диабета разработана искусственная поджелудочная железа
МедиаПоток 25 июля в 12:16
Шоу-бизнес
Участник «Дом-2» Степан Меньщиков рассказал о зарплатах на телешоу
Культуромания 08:40
Происшествия
В Ивановской области умерли четыре пациента с коронавирусом
По состоянию на 26 июля в Ивановской области официально зарегистрированы 6303 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 38 диагнозов.
РИА Новости вчера в 07:08
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
Лезги газет 17:25
Шоу-бизнес
Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа
Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа Певица рассказала, когда Арсений Шульгин и его невеста Лиана Волкова планируют пожениться.
Экспресс газета 13:45
Технологии
Ученые сравнили количество вирусных частиц у носителей SARS-CoV-2 с симптомами и без
До сих пор распределение вирусной нагрузки (мера тяжести инфекции, которую рассчитывают посредством оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости зараженного организма) у людей с симптомами и без оставалось неопределенным.
Naked Science 14:17
Общество
Регистрация домашних животных будет обязательной и бесплатной
Прежнюю версию поправок в закон о ветеринарии комитет раскритиковал за то, что он не предполагал обязательной и бесплатной регистрации домашних животных, напомнил депутат.
Дума ТВ 12:10
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Киберспорт
Шутер Extraction Valley раздают бесплатно в Steam
Сегодня издатели популярного за рубежом шутера Extraction Valley объявили о том, что игру будут бесплатно раздавать.
ITZine.ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Элджей и Настя Ивлеева заразились коронавирусом
Выйдя из карантина, Ивлеева и Элджей стали бывать в больших компаниях, а в честь годовщины бракосочетания закатили шумную вечеринку.
Хорошие новости 09:56
Общество
В ПФР сообщили об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Определенная категория российских пенсионеров может претендовать на денежную доплату в размере 2 843 рублей.
iReactor 25 июля в 12:54
Экономика
Крупнейший российский добытчик краба планирует закрыть промысел
Компания «Восток-1», базирующаяся в Приморье, вынуждена досрочно остановить промысел.
Московский Комсомолец вчера в 22:54
Игры
Провальный тактический шутер Disintegration ждут бесплатные выходные
В середине июня в продажу поступил Disintegration — тактический шутер от соавтора оригинальных Halo, который делал ставку на более вдумчивый игровой процесс с возможностью управлять отрядом.
Игромания.ру 10:43
Шоу-бизнес
Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка
Плахотин подчеркнул, что бандажирование помогает сильно уменьшить объем желудка, при этом ничего не удаляя.
iReactor 10:56
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru 13:49
Здоровье
В Балаково от коронавируса скончались два медработника
В области от COVID-19 скончалось два медработника.
Go64.ru 07:27
Наука
Молодые белгородские учёные разработали анализатор мышечной активности
Белгородские учёные из НИУ «БелГУ» разработали анализатор мышечной активности.
Победа 31 08:56
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Здоровье
Онищенко назвал способ снизить смертность диабетиков от коронавируса
Ранее специалисты Калифорнийского университета пришли в выводу, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета, пишет RT.
Известия 07:28