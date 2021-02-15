Зарплату, необходимую для покупки «однушки» в Кузбассе, назвали специалисты
«Учитывая, что выплаты в месяц по ипотеке составят около 30 тысяч рублей, то это возможно, учитывая государственные программы поддержки молодых семей и ту же льготную программу под 6,5%», - сообщил специалист. Купить собственное жилье в Кузбассе можно и без оформления ипотеки.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, сколько нужно зарабатывать для покупки «однушки»
Семейного дохода в размере 100 тысяч рублей в месяц достаточно для покупки однокомнатной квартиры практически в любом городе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
РИА Новости19:00
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