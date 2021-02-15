«Учитывая, что выплаты в месяц по ипотеке составят около 30 тысяч рублей, то это возможно, учитывая государственные программы поддержки молодых семей и ту же льготную программу под 6,5%», - сообщил специалист. Купить собственное жилье в Кузбассе можно и без оформления ипотеки.

С чего всё началось Эксперты рассказали, сколько нужно зарабатывать для покупки «однушки» Семейного дохода в размере 100 тысяч рублей в месяц достаточно для покупки однокомнатной квартиры практически в любом городе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. РИА Новости 19:00