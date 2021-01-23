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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты рассказали, в каких городах жилье подорожало больше всего

В 2020-м году среди городов-миллиоников жилье больше всего подорожало в Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске. Об этом рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев, пишет ТАСС.В источнике
Невские Новости
РЕН ТВ
Газета.Ru
Gazeta.SPb
78.ru
С чего всё началось
ТАСС

Исследование: Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России

По словам Зайцева, в пятерку городов с самым динамичным ростом цен на новостройки по итогам 2020 года вошли Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2% (с 50,2 тыс. до 60,3 тыс. за кв. м), а также Волгоград с ростом в 17,4% (с 46,5 тыс. рублей до 55,0 тыс. рублей за кв. м).
ТАСС00:07
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Газета.Ru

Эксперты рассказали, в каких городах жилье подорожало больше всего

Газета.Ru00:42
Невские Новости

Петербург вошел в тройку городов-лидеров по росту цен на новостройки

Невские Новости00:43
РЕН ТВ

Названы города с самым большим ростом цен на недвижимость

РЕН ТВ00:59
Gazeta.SPb

Петербург попал в топ-3 городов по росту цен на первичное жилье

Gazeta.SPb00:41
78.ru

Петербург попал в тройку городов-лидеров по росту цен на новостройки

78.ru00:25
ТАСС

Исследование: Казань, Петербург и Челябинск лидируют по росту цен на жилье в России

ТАСС00:07

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