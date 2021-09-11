Специалисты считают, что некорректно называть идеальный возраст для оформления ипотеки, поскольку ситуация зависит от финансового положения заемщика, наличия иной недвижимости, карьерного роста и от других факторов.
Однако стоит учитывать, что ипотека — это забег на длинную дистанцию, и важно рассчитать свои силы и реальные возможности, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Как сообщали СМИ, c 1 сентября Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки и начнет выдавать ее россиянам с 18 лет.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил об угрозе нового витка миграционного кризиса для России и стран Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане и заявил о важности обеспечения безопасности России и стран ОДКБ.