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Эксперты рассказали, в каком возрасте лучше брать ипотеку

Ипотеку следует брать не позже 40-45 лет, так как в пенсионном возрасте люди сталкиваются с проблемами при трудоустройстве.
Экономика сегодня
Специалисты считают, что некорректно называть идеальный возраст для оформления ипотеки, поскольку ситуация зависит от финансового положения заемщика, наличия иной недвижимости, карьерного роста и от других факторов.
Lenta.ru
Специалисты отметили, что, по статистике, с финансовыми проблемами граждане сталкиваются еще до пенсии.
Экономика сегодня
Пенсионерам оформить ипотеку очень сложно.
Российская газета

С чего всё началось

Эксперты: не стоит тянуть с ипотекой до 45-50 лет из-за высоких рисков проблем с трудоустройством
Однако стоит учитывать, что ипотека — это забег на длинную дистанцию, и важно рассчитать свои силы и реальные возможности, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Как сообщали СМИ, c 1 сентября Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки и начнет выдавать ее россиянам с 18 лет.
ПРАЙМ21:04

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, в каком возрасте лучше брать ипотеку
Российская газета01:20
Финансисты призвали брать ипотеку до 40-45 лет из-за возможных проблем с трудоустройством
Lenta.ru22:24
Финансист Коркка посоветовала россиянам не затягивать с решением взять ипотеку
ФАН00:02
Раскрыт идеальный возраст для оформления ипотеки
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