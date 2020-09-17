Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне
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Этот год стал периодом активного смягчения денежно-кредитной политики не только российским ЦБ, но и мировыми регуляторами. Так, с начала 2020 года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд, установив очередной исторический минимум в 4,25% на заседании в июле.В источнике
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