Этот год стал периодом активного смягчения денежно-кредитной политики не только российским ЦБ, но и мировыми регуляторами. Так, с начала 2020 года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд, установив очередной исторический минимум в 4,25% на заседании в июле.