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ТАСС
ТАСС

Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне

Этот год стал периодом активного смягчения денежно-кредитной политики не только российским ЦБ, но и мировыми регуляторами. Так, с начала 2020 года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд, установив очередной исторический минимум в 4,25% на заседании в июле.В источнике
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ТАСС

Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне

ТАСС20:09
Ведомости

ЦБ готовится повышать ставки

Ведомости15 сентября в 04:43
Финмаркет

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности

Финмаркетвчера в 07:30
Finam.Ru

ИК ВЕЛЕС Капитал: ЦБ РФ 18 сентября сохранит ставку на текущем уровне – 4,25% годовых

Finam.Ruвчера в 05:59
РБК

5 банков с самыми высокими ставками по вкладам. Обзор

РБКвчера в 04:48
URA.Ru

Аналитики: ЦБ до конца года снова снизит ключевую ставку

URA.Ruвчера в 00:47
ПРАЙМ

Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 4,25%

ПРАЙМвчера в 08:52

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
Sony назвала цены на новую PlayStation
РИА Новости17:43
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ОЭСР улучшила прогноз восстановления экономики России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят страны G20, улучшила в сентябре оценку восстановления экономики России: ВВП страны в этом году снизится на 7,3%, а не на 8%, как ожидалось в июне.
Вести.Ruвчера в 08:48

В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газетавчера в 02:30
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон испекли булочки для жителей Лондона

Принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон посетили одну из самых знаменитых лондонских булочных под названием Brick Lane, которая обеспечивает местных жителей бесплатной едой — бубликами.
Pravda.Ruвчера в 14:12