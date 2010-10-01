Энергетика

ТАССТАССЭксперты считают, что атаки на Saudi Aramco не вызовут дефицита нефти

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В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco - были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".
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