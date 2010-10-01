Энергетика
ТАССЭксперты считают, что атаки на Saudi Aramco не вызовут дефицита нефти
В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco - были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:04, Вашингтон
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача
Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.
ТАСС 07:52
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Происшествия
Глава Sputnik Молдавия попал под следственные действия в Кишинёве
Глава агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк задержан в Кишинёве. Об этом сообщается на сайте издания 17 сентября.
REGNUM 05:21
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ 07:05
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Здоровье
Всемирный день безопасности пациента отметят в России
В России 17 сентября впервые пройдет Всемирный день безопасности пациента. Его отметят в 194 странах мира.
Новости Югры вчера в 10:17
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Единоборства
Нурмагомедов перевёл в благотворительный фонд Порье $ 100 тысяч
Чемпионат вчера в 16:51
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка
Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка. Об этом девушка написала эмоциональный пост в своем профиле Инстаграм.
OvideO.ru 09:04
Энергетика
«Русснефть» ожидает существенного прироста запасов нефти в 2020 году
"Русснефть" Михаила Гуцериева ожидает существенного прироста запасов нефти в 2020 году после постановки на баланс новых участков, сказал журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.
ПРАЙМ 08:39
Гаджеты
Смартфон OPPO Reno Ace получит быструю 65-ваттную зарядку
По словам руководителя компании, новинка получит быструю 65-ваттную технологию подзарядки аккумуляторной батареи SuperVOOC.
3DNews 15 сентября в 05:39
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Авто
Продажи Renault Arkana через интернет провалились
Эксперимент французской компании Renault, которая первой в России попробовала себя в онлайн-продажах, провалился: из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana продать удалось только два.
Автоновости дня 03:09
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Космос
Раскрыта природа врезавшегося в Юпитер объекта
Астрономы выяснили, что объект, врезавшийся в Юпитер в прошлом месяце, являлся небольшим астероидом, который в равной степени состоял из каменной породы и железа.
Lenta.ru 09:38
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Полет самолета продолжался около 15 минут. Пилот истребителя продемонстрировал зрителям различные фигуры высшего пилотажа.
ТК Звезда 15 сентября в 11:05
Космос
«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам
Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 01:05
Политика
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
Российская газета 06:03
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49