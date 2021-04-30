Сбербанк прокомментировал мошенничества под видом отключения карт от SWIFT

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить клиентам различных банков и предлагать назвать им все данные карты, в том числе CVC, а также код из SMS-сообщения для того, чтобы их карту Visa или МаsтеrСаrd не заблокировали при якобы отключении РФ от SWIFT.