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Экономика

Эксперты считают, что доллар к концу мая может подняться до 77 рублей

Ряд факторов, включая снижение аппетита к риску и обострение санкционной риторики, оказывают давление на рубль. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейшее ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению российской валюты вплоть до 77 рублей за доллар по итогам мая.В источнике
Российская газета
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Народные новости

С чего всё началось

В мае у рубля ожидается тренд на рост до показателей лета 2020 года

Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал, что ожидает курс российской валюты в мае: - Судьбу рубля в мае однозначно предсказать трудно, но можно попробовать проанализировать основные факторы влияния на нацвалюту - нефть, курс доллара, геополитика.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Как могут измениться курсы доллара и евро в мае

RT на русском06:46

Рублю предсказали укрепление до 70 единиц за доллар к лету

Народные новости06:18

В мае у рубля ожидается тренд на рост до показателей лета 2020 года

Российская газета23:00

Финансист Чечулин оценил перспективы рубля в мае

Экономика сегодня05:01

Эксперт назвал тренд, который подтолкнет рубль к максимумам в мае

ПРАЙМ01:57

Российская валюта может значительно укрепиться в мае

ФАН06:15

Эксперты считают, что доллар к концу мая может подняться до 77 рублей

ТАССвчера в 10:13
Интересное

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
РИА Новости06:59

Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и приняла участие в тренировке

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, российская фигуристка Александра Трусова, прекратившая сотрудничество с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, вернулась в «Хрустальный», где уже приняла участие в тренировке.
Чемпионат04:58

Власти Волгоградской области направят семьям погибших на Ставрополье детей по 1 млн рублей

Власти Волгоградской области окажут единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва №2 города Волгоград.
ТАСС05:19

Сбербанк прокомментировал мошенничества под видом отключения карт от SWIFT

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить клиентам различных банков и предлагать назвать им все данные карты, в том числе CVC, а также код из SMS-сообщения для того, чтобы их карту Visa или МаsтеrСаrd не заблокировали при якобы отключении РФ от SWIFT.
Коммерсантъ06:50

В Киргизии заявили об обстрелах транспорта со стороны Таджикистана

В пресс-центре киргизской государственной пограничной службы РИА Новости заявили, что Таджикистан продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к границе с Киргизией, где ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди.
РИА Новости06:23