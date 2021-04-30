Эксперты считают, что доллар к концу мая может подняться до 77 рублей
Ряд факторов, включая снижение аппетита к риску и обострение санкционной риторики, оказывают давление на рубль. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейшее ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению российской валюты вплоть до 77 рублей за доллар по итогам мая.В источнике
С чего всё началось
В мае у рубля ожидается тренд на рост до показателей лета 2020 года
Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин рассказал, что ожидает курс российской валюты в мае: - Судьбу рубля в мае однозначно предсказать трудно, но можно попробовать проанализировать основные факторы влияния на нацвалюту - нефть, курс доллара, геополитика.
Российская газета23:00