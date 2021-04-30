По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейшее ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению российской валюты вплоть до 77 рублей за доллар по итогам мая.

С чего всё началось Эксперты считают, что доллар к концу мая может подняться до 77 рублей Ряд факторов, включая снижение аппетита к риску и обострение санкционной риторики, оказывают давление на рубль. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейшее ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению российской валюты вплоть до 77 рублей за доллар по итогам мая. ТАСС вчера в 10:13