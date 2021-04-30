Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Эксперты считают, что доллар к концу мая может подняться до 77 рублей

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейшее ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению российской валюты вплоть до 77 рублей за доллар по итогам мая.В источнике
Экономика сегодня
Народные новости
Коммерсантъ
RT на русском
ФАН

С чего всё началось

Эксперты считают, что доллар к концу мая может подняться до 77 рублей

Ряд факторов, включая снижение аппетита к риску и обострение санкционной риторики, оказывают давление на рубль. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейшее ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению российской валюты вплоть до 77 рублей за доллар по итогам мая.
ТАССвчера в 10:13

Подробнее о событии

К концу мая доллар может подорожать до 77 рублей — эксперт

ИА Красная Весна14:39

Курс рубля по итогам мая может ослабеть до 77 единиц за доллар

ФАН13:59

Эксперты: доллар к концу мая может подняться до 77 рублей

Центральная Служба Новостей07:26

Экономический прогноз на май 2021

Коммерсантъ11:10

Аналитик «Фридом финанс» спрогнозировал рост курса доллара к концу месяца

Экономика сегодня13:05

Как могут измениться курсы доллара и евро в мае

RT на русском06:46

Эксперты считают, что доллар к концу мая может подняться до 77 рублей

ТАССвчера в 10:13
Интересное

Вассерман: США повышают собственную безопасность за счет союзников по НАТО

Политолог уверен, что в случае масштабного конфликта США будут готовы воевать до последней капли крови своих союзников, которые не решаются возразить Вашингтону при размещении американских баз на собственной территории.
ФАН12:13

Власти Волгоградской области направят семьям погибших на Ставрополье детей по 1 млн рублей

Власти Волгоградской области окажут единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва №2 города Волгоград.
ТАСС05:19

Плющенко объявил о прекращении работы с Трусовой и возвращении фигуристки в «Самбо-70»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с бронзовой призёркой чемпионата мира Александрой Трусовой.
RT на русском04:38

Николаев считает, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче ЦСКА — «Уфа»

Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод, произошедший на 86-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа» (1:1). Арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в ворота уфимцев после эпизода со стыком в штрафной площади гостей.
Спорт-Экспресс14:40