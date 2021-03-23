Эксперты считают, что к 2035 году биомясо начнет вытеснять натуральное
К 2035 году каждая десятая котлета или куриное яйцо будут производиться из альтернативных белков, прогнозирует BCG. Впрочем, темпы замещения животного мяса на биомясо в России не будут большими - выращивать мясо в пробирке все еще слишком дорого, и оно пока уступает по вкусовым характеристикам.В источнике
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Рынок альтернативного мяса к 2035 году достигнет 290 млрд долларов
Национальное Аграрное Агентство03:36