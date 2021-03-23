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Газета.Ru

Эксперты считают, что к 2035 году биомясо начнет вытеснять натуральное

К 2035 году каждая десятая котлета или куриное яйцо будут производиться из альтернативных белков, прогнозирует BCG. Впрочем, темпы замещения животного мяса на биомясо в России не будут большими - выращивать мясо в пробирке все еще слишком дорого, и оно пока уступает по вкусовым характеристикам.В источнике
Газета.Ru
Радио Комсомольская правда
ПРАЙМ
Lenta.ru
The DairyNews
Pro Город Ухта
Российская газета
Национальное Аграрное Агентство

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