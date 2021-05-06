Сокращение сбережений населения в первом квартале носит сезонный характер и связано в том числе с дополнительными тратами в период новогодних праздников, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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С чего всё началось По данным отчета Росстата за первый квартал 2021 года, население получило доход 14,3 триллиона рублей, а потратило на товары и услуги 14,9 триллиона рублей. Znak.com вчера в 00:56