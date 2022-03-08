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Эксперты сделали прогнозы по закрытию предприятий бьюти-индустрии в России

Свыше 20% косметических салонов могут в ближайшее закрыться, считают эксперты рынка.
Известия
По словам амбассадора Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Зои Паниной, у салонов красоты невысокая рентабельность, и если поставщики материалов поднимут цены более, чем на 30%, бизнес станет невыгодным.
Известия
Эксперты считают, что рост цен на косметологическую технику, инструменты и препараты неизбежен.
Известия
Например, немецкая Wella с 15 марта повышает стоимость своей продукции на 20%, французский производитель L’Oréal — на 10%, итальянская Farmafita, — на 15-20%, рассказала Зоя Панина.
Псковская Лента Новостей

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Салоны красоты ожидают трудные времена из-за санкций
Banki Loans01:30
Эксперты сделали прогнозы по закрытию предприятий бьюти-индустрии в России
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