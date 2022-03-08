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Эксперты сделали прогнозы по закрытию предприятий бьюти-индустрии в России

Свыше 20% косметических салонов могут в ближайшее закрыться, считают эксперты рынка.
Известия
По словам амбассадора Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Зои Паниной, у салонов красоты невысокая рентабельность, и если поставщики материалов поднимут цены более, чем на 30%, бизнес станет невыгодным.
Известия
Эксперты считают, что рост цен на косметологическую технику, инструменты и препараты неизбежен.
Известия
«Российский производитель Estel с 1 марта поднял цены на свою продукцию на 50%. "Чистовье" также может поднять цены из-за удорожания сырья. EMI и Tigi из Великобритании цены пока не повышают», — рассказала специалист.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Предприниматель Панина: свыше 20% салонов красоты могут закрыться в ближайшее время
Экономика сегодня22:40
Эксперты прогнозируют закрытие предприятий бьюти-индустрии в РФ
Московский Комсомолец22:02
Свыше 20% салонов красоты могут закрыться в ближайшее время
ФАН22:01
В России могут закрыться салоны красоты
Primpress.ru21:20
Эксперты сделали прогнозы по закрытию предприятий бьюти-индустрии в России
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