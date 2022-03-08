По словам амбассадора Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Зои Паниной, у салонов красоты невысокая рентабельность, и если поставщики материалов поднимут цены более, чем на 30%, бизнес станет невыгодным.
«Российский производитель Estel с 1 марта поднял цены на свою продукцию на 50%. "Чистовье" также может поднять цены из-за удорожания сырья. EMI и Tigi из Великобритании цены пока не повышают», — рассказала специалист.
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине американских биологических лабораторий, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Взяв за основу Mercedes-AMG E 63 S с 4-литровым турбомотором V8, рабочий объём двигателя в Brabus увеличили до 4,5 литров, а также установили более производительные нагнетатели и изменили программу управления.
«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», — пишет издание.
США по приглашению Польши перебрасывают в страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО, заявил РИА Новости представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.
В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Министерство обороны Великобритании заявило, что военным запрещено отправляться на Украину, в противном случае к ним могут применить дисциплинарные и административные меры, сообщает газета Independent.