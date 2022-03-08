По словам амбассадора Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Зои Паниной, у салонов красоты невысокая рентабельность, и если поставщики материалов поднимут цены более, чем на 30%, бизнес станет невыгодным.
В распоряжение российских военных попали документы Нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть, сообщает газета Wall Street Journal.
Банк России с 9 марта по 9 сентября устанавливает порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, предусматривающий снятие до $10 тысяч в наличной валюте, остальное - в рублях по курсу, говорится в сообщении ЦБ.
«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», — пишет издание.
В российском посольстве в США назвали возмутительными и необоснованными обвинения американского Минюста против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в США Елены Брэнсон.