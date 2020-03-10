Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты

Средняя стоимость авиабилетов по международным направлениям, которая зависит от курса валют, после пересчета в ночь со вторника на среду вырастет примерно на 10 процентов и составит 17 226 рублей, сообщили РИА Новости в Biletix.
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Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта

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Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%

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С 12 марта авиабилеты за рубеж подорожают почти на 12%

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Тур пошел в гору

Российская газета10:52

Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты

РИА Новости15:38
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
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Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

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«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
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Явление, при котором Луна будет находиться максимально близко к Земле, смогут увидеть россияне в ночь с 9 на 10 марта, сообщили специалисты Уфимского городского планетария.
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Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Падение курса рубля скажется и на жизни простых россиян.
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По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
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