Общество

Газета.RuГазета.RuЭксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor. Сообщается, что подделки продаются в киосках островной торговли, которыми владельцы объектов заполняют пустующие площади.
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В торгцентрах вскрылся вопиющий контрафакт

Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в торгцентрах превышает 25 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании BrandMonitor.
Коммерсантъвчера в 17:53

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Названа доля подделок в российских ТЦ

Lenta.ru01:25

Исследование: в киосках торговых центров доля контрафакта достигает 60%

Znak.com00:42

СМИ выяснили, как в российских ТЦ сбывают поддельные вещи

URA.Ruвчера в 22:04

СМИ: Оборот контрафакта в ТЦ может превышать 25 млрд рублей

Национальная служба новостейвчера в 23:51

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ

РБКвчера в 22:24

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

Газета.Ru00:20

В торгцентрах вскрылся вопиющий контрафакт

Коммерсантъвчера в 17:53
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Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»

Культуромания 00:38
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Комсомольская правда вчера в 05:27
Происшествия

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Авто

В 38 регионах России выросли продажи автомобилей с пробегом

В рамках исследования вторичного рынка легковых автомобилей было отмечено, что по итогам продаж в период с января по ноябрь в России отмечается положительная динамика в 38 субъектах РФ.
32CARS.ru 01:52
Политика

В Хорватии на выборах президента лидирует кандидат от оппозиции

РЕН ТВ 22 декабря в 14:39
Хоккей

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Вегас»

В составе Эвеланш заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар (5-я и 37-я минуты), Мэттью Ньето (15), Назем Кадри (18), Габриэль Ландеског (35), Микко Рантанен (44) и Валерий Ничушкин (57), у Голден Найтс отличились Райан Ривз (11), Макс Пасиоретти (32) и Уильям Каррье (43).
Советский спорт 00:58
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru 22 декабря в 19:30
Политика

Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине.
Lenta.ru 01:59
Общество

Forbes назвал 10 лучших новых брендов России

Forbes составил список из десяти лучших новых брендов России.
БИЗНЕС Online 00:51
Политика

Сенат США поставил условия для снятия санкций с России

Сенат США принял поправки Линдси Грэма и Роберта Менендеса к санкционному законопроекту DASKA, которые устанавливают порядок введения и снятия ограничительных мер против России.
Известия вчера в 14:20
Происшествия

В Петербурге опять эвакуируются суды

Утро вторника, 24 декабря, началось в Петербурге с очередных «писем счастья» о якобы заминированных зданиях судов.
Петербургский дневник 01:49
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Здоровье

Названы 5 калорийных продуктов, которые не вредят фигуре

Медики обнародовали список из пяти продуктов, которые являются довольно калорийными, но при этом не вредят фигуре.
Вечерний курьер вчера в 14:15
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Музыка

«2004»: Скриптонит выпустил новый альбом

Афиша Daily 00:33
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

LiveSport.ru вчера в 16:28
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Происшествия

У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП

Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
REGNUM 01:33
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 11:24
Общество

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Известия вчера в 16:56
Хоккей

Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам на выезде

Заброшенная шайба в ворота «Брюинз» стала для россиянина 347-й в выездных матчах за карьеру НХЛ.
Чемпионат вчера в 22:24
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