Общество
Газета.RuЭксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor. Сообщается, что подделки продаются в киосках островной торговли, которыми владельцы объектов заполняют пустующие площади.
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с чего всё началось
Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в торгцентрах превышает 25 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании BrandMonitor.Коммерсантъвчера в 17:53
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СМИ: Оборот контрафакта в ТЦ может превышать 25 млрд рублей
Национальная служба новостейвчера в 23:51
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