Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в торгцентрах превышает 25 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании BrandMonitor.

с чего всё началось

В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor. Сообщается, что подделки продаются в киосках островной торговли, которыми владельцы объектов заполняют пустующие площади.

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