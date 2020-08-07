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Известия

Эксперты сообщили о падении производства шампанского в России вдвое

Производство шампанского в России в июле упало в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, винных напитков — в 13,5 раза. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.В источнике
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Финмаркет

Производство шампанского в России в июле снизилось почти в 2 раза

Финмаркет05:25
ПРАЙМ

В России вдвое упал выпуск шампанского в июле

ПРАЙМ05:18
Известия

Эксперты сообщили о падении производства шампанского в России вдвое

Известиявчера в 14:33
Московский Комсомолец

Эксперт спрогнозировал подорожание игристого и вермута в России

Московский Комсомолецвчера в 14:13
Московский Комсомолец Нижний Новгород

Нижегородские брэнды внедряются в производство

Московский Комсомолец Нижний Новгород5 августа в 01:52

Протестующие в Болгарии блокировали центр Софии палаточными городками

Центральная софийская магистраль - Цариградское шоссе в районе Орлова моста и площадь Независимости, между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента, блокированы в субботу палаточными городками, которые участники антиправительственных протестов установили минувшей ночью.
ТАСС01:50

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 07:00
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