Эксперты сообщили о падении производства шампанского в России вдвое

Производство шампанского в России в июле упало в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, винных напитков — в 13,5 раза. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.