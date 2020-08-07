Эксперты сообщили о падении производства шампанского в России вдвое
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Производство шампанского в России в июле упало в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, винных напитков — в 13,5 раза. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.В источнике
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