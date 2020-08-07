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Известия
Известия

Эксперты сообщили о падении производства шампанского в России вдвое

Производство шампанского в России в июле упало в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, винных напитков — в 13,5 раза. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.В источнике
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Известия

Эксперты сообщили о падении производства шампанского в России вдвое

Известиявчера в 14:33
Московский Комсомолец

Эксперт спрогнозировал подорожание игристого и вермута в России

Московский Комсомолецвчера в 14:13
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«Сапсаны» задержались в связи с неисправностью в Новгородской области

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за этого произошла более чем часовая задержка движения поезда «Сапсан» № 775А сообщением Санкт-Петербург — Москва, а также задержка по прибытию поезда «Сапсан» № 777А сообщением Санкт-Петербург — Москва.
REGNUMвчера в 16:16
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Три человека пострадали при обрушении балкона в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа 2020, 23:37 — REGNUM Трое рабочих пострадали в результате обрушения балкона на Лесном проспекте Санкт-Петербурга, случившегося в ходе проведения плановых работ по устранению аварийности балконов.
REGNUMвчера в 16:37
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Maybach, трактор и Tesla. На чем ездит Лукашенко

Кроме Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, на пост главы государства претендуют еще четыре кандидата: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская.
AutoNews6 августа в 01:53

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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