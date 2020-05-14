Экономика
RT на русскомЭксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Отмечается, что в денежном выражении его средний размер упал с 2,75 млн рублей до 2,48 млн рублей.
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Армия и оружие
В США признали опасность российских систем РЭБ
Вечерний курьер вчера в 05:51
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
Коммерсантъ 12 мая в 13:39
Общество
Власти Приморья рассказали о сроках послабления режима самоизоляции
Владивосток, 14 мая 2020, 07:34 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что со следующей недели в некоторых районах возможно примут решения об открытии предприятий и послаблении режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.
REGNUM 00:34
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com вчера в 13:05
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Интернет
24 000 приложений из Google Play подвергли риску данные пользователей
24 000 приложений, которые затрагивает проблема, были загружены более чем 4,22 миллиарда раз, так что масштабы проблемы поистине колоссальны.
3DNews вчера в 12:00
Футбол
Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан»
Газета.Ru вчера в 17:51
Общество
Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией
ТАСС вчера в 13:28
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Экономика
Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей
Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:46
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Происшествия
В Бурятии коронавирусом заразились баунтовские вахтовики
Очаг заражения зафиксирован в вахтовом посёлке В Бурятии выявлен новый очаг коронавирусной инфекции в Баунтовском районе.
Байкал-Daily вчера в 21:46
Фигурное катание
Экс-тренер Трусовой поделился мнением о ее переходе в группу Плющенко
Газета.Ru вчера в 00:59
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появилась строка для граждан, которые имеют право на оформление единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет.
Карелинформ вчера в 09:43
Экономика
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле
Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
Здоровье
Ученый рассказал об исключительной коварности коронавируса COVID-19
Новая инфекция коронавируса COVID-19 удивляет ученых уникальными свойствами.
Росбалт вчера в 10:14
Здоровье
Врач рассказал, что дети легко переносят коронавирус
Заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы "Хадасса", врач-иммунолог, профессор Яков Беркун рассказал, что дети гораздо легче взрослых переносят коронавирусную инфекцию.
Online47.ru вчера в 22:56
Происшествия
Вооруженные грабители напали на полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли
Вооруженные грабители напали на полузащитника лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли.
Газета.Ru вчера в 20:46
Экономика
Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна 12 мая в 13:55
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Общество
ЕГЭ переносится на более поздний срок
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
Здоровье
Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве
Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник 12 мая в 14:56
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Компания Mercedes-Benz готовит к дебюту новый S-Class серии W223.
Новые автомобили 12 мая в 12:48
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
Аппараты ИВЛ «Авента-М» закуплены для российских регионов
Минпромторг РФ и концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) заключили эксклюзивный контракт на поставку 6711 аппаратов ИВЛ "Авента-М" в текущем году.
Вестник Кавказа 00:38