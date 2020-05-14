Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Отмечается, что в денежном выражении его средний размер упал с 2,75 млн рублей до 2,48 млн рублей.

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

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