Экономика
RT на русскомЭксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Отмечается, что в денежном выражении его средний размер упал с 2,75 млн рублей до 2,48 млн рублей.
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с чего всё началось
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.РБКвчера в 23:00
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Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%
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