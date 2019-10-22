Экономика
ИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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с чего всё началось
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.Известиявчера в 21:01
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Общество
Ozon позволит клиентам зарабатывать на заказах
Онлайн-ритейлер Ozon запустил программу, позволяющую клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей и генерацию повторных заказов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 00:57
Политика
Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом
Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник Ирану небывалым по силе ударом в случае неприемлемых действий с его стороны.
ТАСС вчера в 19:54
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
РБК вчера в 23:33
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета вчера в 10:28
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Хоккей
Тарасенко набрал три очка в победном матче «Сент-Луиса» над «Колорадо»
Спорт БИЗНЕС Online 05:14
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика
Власти решили проводить учения по изоляции рунета не реже раза в год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает, что в России не менее одного раза в год будут проводиться учения, предусмотренные законом о «суверенном интернете».
Дождь вчера в 18:18
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри
Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:22
Армия и оружие
СМИ узнали о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана
Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана.
Известия вчера в 23:41
Фигурное катание
Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America
RT на русском 20 октября в 06:54
Политика
МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
News.ru вчера в 17:57
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
В деревне Дудкино, расположенной на территории Новой Москвы, было совершено убийство двух человек.
Газета.Ru 04:59
Политика
Спецпредставитель Путина указал на отсутствие запрета на Telegram
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram.
Известия вчера в 13:11
Общество
Император Японии официально вступил на престол
Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.
Газета.Ru 04:25
Общество
В России выросло число долларовых миллиардеров
Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
RT на русском вчера в 11:44
Авто
Автомобили каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня вчера в 05:48
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 октября в 21:44
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Происшествия
Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался
Газета.Ru вчера в 11:29
Общество
Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет
На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.
Известия 05:04
Культура
Политический хайп у них песней зовется. О чем пишут соцсети 21 октября
Пародийная версия песни «Горела сосна, пылала» разделила украинских пользователей соцсетей в оценке данного произведения студии «95 квартал» даже не по моральным принципам, а скорее по политическим пристрастиям.
Украина.ру вчера в 10:57
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Гаджеты
Полностью рассекречен мощный смартфон iQOO Neo Snapdragon 855 Edition
3DNews вчера в 15:08
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 12:54
Происшествия
Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите
Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Чита.Ру 03:01
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования гражданки Израиля
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 21 октября, обсудили возможность помилования российской стороной американо-израильской гражданки Наамы Иссахар.
Евразия Daily вчера в 14:34