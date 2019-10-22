Экономика

ИзвестияИзвестияВ России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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с чего всё началось

Горючее предложение: спрос на бензин рекордно упал

Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков.
Известиявчера в 21:01

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«Известия»: спрос на бензин показал рекордное падение за четыре года

ТАСС03:16

Россияне меняют машины на общественный транспорт. «Эксплуатация автомобиля стоит недешево»

URA.Ru00:10

Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

РБК01:38

СМИ: В России снизился спрос на бензин

RT на русском00:57

СМИ: в России рекордно обрушился спрос на бензин

РИА Новости02:19

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Lenta.ruвчера в 23:48

В России рекордно упал спрос на бензин

Известиявчера в 23:17
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Общество

Ozon позволит клиентам зарабатывать на заказах

Онлайн-ритейлер Ozon запустил программу, позволяющую клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей и генерацию повторных заказов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 00:57
Политика

Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом

Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник Ирану небывалым по силе ударом в случае неприемлемых действий с его стороны.
ТАСС вчера в 19:54
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК вчера в 23:33
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета вчера в 10:28
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Хоккей

Тарасенко набрал три очка в победном матче «Сент-Луиса» над «Колорадо»

Спорт БИЗНЕС Online 05:14
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика

Власти решили проводить учения по изоляции рунета не реже раза в год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает, что в России не менее одного раза в год будут проводиться учения, предусмотренные законом о «суверенном интернете».
Дождь вчера в 18:18
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри

Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:22
Армия и оружие

СМИ узнали о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана

Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана.
Известия вчера в 23:41
Фигурное катание

Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America

RT на русском 20 октября в 06:54
Политика

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
News.ru вчера в 17:57
Происшествия

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

В деревне Дудкино, расположенной на территории Новой Москвы, было совершено убийство двух человек.
Газета.Ru 04:59
Политика

Спецпредставитель Путина указал на отсутствие запрета на Telegram

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram.
Известия вчера в 13:11
Общество

Император Японии официально вступил на престол

Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.
Газета.Ru 04:25
Общество

В России выросло число долларовых миллиардеров

Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
RT на русском вчера в 11:44
Авто

Автомобили каршеринга стали продавать пользователям

С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня вчера в 05:48
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 октября в 21:44
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался

Газета.Ru вчера в 11:29
Общество

Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет

На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.
Известия 05:04
Культура

Политический хайп у них песней зовется. О чем пишут соцсети 21 октября

Пародийная версия песни «Горела сосна, пылала» разделила украинских пользователей соцсетей в оценке данного произведения студии «95 квартал» даже не по моральным принципам, а скорее по политическим пристрастиям.
Украина.ру вчера в 10:57
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Гаджеты

Полностью рассекречен мощный смартфон iQOO Neo Snapdragon 855 Edition

3DNews вчера в 15:08
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
Культура

Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 12:54
Происшествия

Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите

Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Чита.Ру 03:01
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования гражданки Израиля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 21 октября, обсудили возможность помилования российской стороной американо-израильской гражданки Наамы Иссахар.
Евразия Daily вчера в 14:34
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