Экономика

РБКРБКЭксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт

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Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».
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