Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года. Эксперты связывают рост наценки с падением спроса на лекарства.
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Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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REGNUMвчера в 21:10

Наценки на лекарства за год увеличились на четверть

URA.Ruвчера в 17:38

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русскомвчера в 17:08

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известиявчера в 17:40
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