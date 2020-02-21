Экономика
RT на русскомЭксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России
Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года. Эксперты связывают рост наценки с падением спроса на лекарства.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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