Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.

с чего всё началось

Согласно итогам проведенного мониторинга, объем покупок иностранными компаниями российских активов увеличился на 49,5% и достиг 20,9 миллиарда долларов, общая сумма сделок выросла на 21,5% и приблизилась к 63 миллиардам долларов, а общая сумма внутренних сделок показала рост в 19% — до 40,1 миллиарда долларов.

Эксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы

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