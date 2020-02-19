Экономика
ГородовойЭксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы
Согласно итогам проведенного мониторинга, объем покупок иностранными компаниями российских активов увеличился на 49,5% и достиг 20,9 миллиарда долларов, общая сумма сделок выросла на 21,5% и приблизилась к 63 миллиардам долларов, а общая сумма внутренних сделок показала рост в 19% — до 40,1 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.РБКвчера в 22:02
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Реформы экономики и провалы Запада обеспечили России феноменальный рост инвестиций
Экономика сегодня04:17
РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Мой Брянсквчера в 23:44
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Политика
Франция может пересмотреть статус беженца для акциониста Павленского
Французские власти могут пересмотреть решение о выдаче российскому художнику-акционисту Петру Павленскому статуса беженца.
Хоккей
Кучеров помог «Тампе-Бэй» обыграть «Колорадо»
Общество
Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение
Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена
Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
Энергетика
Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ
«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Происшествия
Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ
Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Армия и оружие
В НАТО прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
Обострение ситуации в Донбассе подрывает реализацию Минских соглашений и усилия по мирному урегулированию конфликта, заявил представитель НАТО.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам
Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области погиб в лесу
Армия и оружие
В ГД анонсировали мероприятие из-за учений НАТО у границ РФ
Москва будет проводить оперативные мероприятия в связи с очередными масштабными учениями НАТО у границ РФ, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Авто
BMW показала новый 330e Touring с полным приводом
Обновленный гибридный экземпляр BMW 330e Touring с недавнего времени рассекречен перед широкой публикой.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370
Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Авто
Появилась информация о полноприводной Toyota Camry
В ходе доработки Toyota Camry AWD получила «раздатку» и заднюю подвеску с дифференциалом от кроссовера RAV4, карданный вал – от Highlander, а топливный бак впервые обрел форму седла.
Футбол
Ткаченко: Смолов находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро
Герман Ткаченко, агент футболиста Федора Смолова, рассказал о деталях перехода нападающего из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Здоровье
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Политика
Саратовский губернатор предложил депутату извиниться перед чиновницей
Жаркие споры вызвало предложение губернатора Саратовской области Валерия Радаева назначить на должность заместителя председателя регионального правительства-министра труда и социальной защиты Валентину Гречушкину.
Происшествия
Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки
Всего на судне находились 24 россиянина.
Происшествия
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Общество
Отрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Шоу-бизнес
Стриженовы передали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву
В прошлом году Заворотнюк и Чернышев сами были ведущими церемонии вручения премии.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.