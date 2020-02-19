Экономика

ГородовойГородовойЭксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы

В 2019 году зарубежные инвестиции в российские активы выросли почти на 50%. Как сообщает РБК, прошедший год стал самым успешным для экономики Российской Федерации с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения западных санкций.
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Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.
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Устойчивость экономики РФ начала привлекать иностранный капитал — эксперт

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Зарубежные инвесторы сделали рекордные вливания в экономику РФ

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СМИ узнали о резком росте вложений иностранцев в российские активы

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Мой Брянсквчера в 23:44

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

РБКвчера в 22:02
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Политика

Спецпосланник Макрона рассказал о последствиях антироссийских санкций

Специальный посланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон рассказал о нанесённом Европе ущербе от антироссийских санкций.
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Введение запрета на поставки любых микросхем китайской Huawei рассматривает американское правительство, сообщил 18 февраля Reuters со ссылкой на свои источники.
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В 2017 году братья-предприниматели из России, сооснователи социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, занялись разработкой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой Gram, а уже в начале 2018-го привлекли под проект $1,7 млрд от инвесторов.
Forbes 03:47
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Футбол

«Лацио» предложил контракт Жиру

«Лацио» предложил контракт нападающему «Челси» Оливье Жиру, сообщает Tuttomercato.
Спорт-Экспресс 06:53
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Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

BFM.ru 08:19
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

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Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Общество

Всем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

В озвученном решении оперативного штаба говориться, что временно приостанавливается пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу, направляющихся в Россию по работе, в частных, учебных и туристических целях начиная с 0:00 местного времени 20 февраля 2020 года.
MOS.news вчера в 23:52
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

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Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса

На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Газета.Ru 00:35
Политика

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Lenta.ru 05:37
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Газета.Ru 06:00
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Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
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Кино

Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»

Долгожданное видео с Робертом Паттинсоном в костюме Бэтмена, новый фильм самого "европейского" американского режиссера с поражающим воображение актерским составом, неожиданное прочтение Диккенса от создателя "Смерти Сталина", а также третий фильм одного из основателей Wu Tang Clan: "Газета.Ru" рассказывает о главных трейлерах минувшей недели.
Газета.Ru вчера в 08:48
Армия и оружие

Российские бомбардировщики 5 часов летали над Черным морем

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Армия и оружие

В Сирии поставили «Точку» и ударили по боевикам

По данным американского телеканала Fox News, «Точки-У» поставлялись в Сирию из России, где они активно снимаются с вооружения.
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала

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Ученые нашли рецепт надувания гигантских мыльных пузырей

Газета.Ru 16 февраля в 03:20
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
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Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
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Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Футбол

Врачи тульского «Арсенала» в самолете спасли жизнь человеку

ПФК "Арсенал" рассказал о том, как медики тульского футбольного клуба помогли пассажиру самолета рейса до Антальи.
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Гомеc: «Я провел ужасный год в „Металлисте“»

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С начала февраля на российский рынок поступило уже около 25 тысяч тонн высококачественного пропана, произведенного на Сургутском ЗСК.
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Съемочная группа «Ревизорро» нагрянула в кафе «Бродячая собака»

Съемочная группа программы "Ревизорро" наведалась в легендарное петербургское кафе "Бродячая собака".
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Технологии

ПК «Брест» от ГК Astra Linux сертифицирован Минобороны России

Группа компаний Astra Linux, ведущий разработчик российского рынка операционных систем и средств виртуализации, сообщает об успешной сертификации программного комплекса управления защищённой средой виртуализации «Брест» по требованиям безопасности информации Министерства Обороны Российской Федерации.
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