Экономика
ГородовойЭксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы
В 2019 году зарубежные инвестиции в российские активы выросли почти на 50%. Как сообщает РБК, прошедший год стал самым успешным для экономики Российской Федерации с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения западных санкций.
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с чего всё началось
Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.РБКвчера в 22:02
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РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Мой Брянсквчера в 23:44
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Политика
Спецпосланник Макрона рассказал о последствиях антироссийских санкций
Специальный посланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон рассказал о нанесённом Европе ущербе от антироссийских санкций.
Хоккей
Свечников повторил достижение Фрэнсиса 37-летней давности
Общество
Reuters: США готовятся вбить электронный клин между Huawei и Тайванем
Введение запрета на поставки любых микросхем китайской Huawei рассматривает американское правительство, сообщил 18 февраля Reuters со ссылкой на свои источники.
Гаджеты
Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
Общество
Даркнет от Павла Дурова: как основатель Telegram пошел в «крипту» и что из этого вышло
В 2017 году братья-предприниматели из России, сооснователи социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, занялись разработкой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой Gram, а уже в начале 2018-го привлекли под проект $1,7 млрд от инвесторов.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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«Лацио» предложил контракт Жиру
«Лацио» предложил контракт нападающему «Челси» Оливье Жиру, сообщает Tuttomercato.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Всем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса
В озвученном решении оперативного штаба говориться, что временно приостанавливается пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу, направляющихся в Россию по работе, в частных, учебных и туристических целях начиная с 0:00 местного времени 20 февраля 2020 года.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса
На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Кино
Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»
Долгожданное видео с Робертом Паттинсоном в костюме Бэтмена, новый фильм самого "европейского" американского режиссера с поражающим воображение актерским составом, неожиданное прочтение Диккенса от создателя "Смерти Сталина", а также третий фильм одного из основателей Wu Tang Clan: "Газета.Ru" рассказывает о главных трейлерах минувшей недели.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики 5 часов летали над Черным морем
Армия и оружие
В Сирии поставили «Точку» и ударили по боевикам
По данным американского телеканала Fox News, «Точки-У» поставлялись в Сирию из России, где они активно снимаются с вооружения.
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Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала
Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
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Ученые нашли рецепт надувания гигантских мыльных пузырей
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Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
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Врачи тульского «Арсенала» в самолете спасли жизнь человеку
ПФК "Арсенал" рассказал о том, как медики тульского футбольного клуба помогли пассажиру самолета рейса до Антальи.
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Гомеc: «Я провел ужасный год в „Металлисте“»
Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес рассказал о своем опыте выступлений за украинский "Металлист".
Авто
Сургутский ЗСК начал выпуск высококачественного пропана
С начала февраля на российский рынок поступило уже около 25 тысяч тонн высококачественного пропана, произведенного на Сургутском ЗСК.
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Съемочная группа «Ревизорро» нагрянула в кафе «Бродячая собака»
Съемочная группа программы "Ревизорро" наведалась в легендарное петербургское кафе "Бродячая собака".
Технологии
ПК «Брест» от ГК Astra Linux сертифицирован Минобороны России
Группа компаний Astra Linux, ведущий разработчик российского рынка операционных систем и средств виртуализации, сообщает об успешной сертификации программного комплекса управления защищённой средой виртуализации «Брест» по требованиям безопасности информации Министерства Обороны Российской Федерации.