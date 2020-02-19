Экономика

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В 2019 году зарубежные инвестиции в российские активы выросли почти на 50%. Как сообщает РБК, прошедший год стал самым успешным для экономики Российской Федерации с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения западных санкций.
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Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.
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Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U

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В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
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Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России

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Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»

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23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации.
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