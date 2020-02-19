Экономика
Lenta.ruРоссийская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.РБКвчера в 22:02
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РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Мой Брянсквчера в 23:44
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