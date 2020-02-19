Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.

с чего всё началось

В 2019 году зарубежные инвестиции в российские активы выросли почти на 50%. Как сообщает РБК, прошедший год стал самым успешным для экономики Российской Федерации с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения западных санкций.

Эксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы

Экономика Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.

Происшествия В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Политика Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.

Происшествия СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Происшествия Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.

Происшествия В лобовом ДТП в Твери погиб человек По предварительным данным одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, что и привело к ДТП, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Единоборства Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.

Происшествия В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.

Автоспорт Стартовали предсезонные тесты «Формулы-1» Первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится в пятницу, 21 февраля.