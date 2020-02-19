Экономика

ГородовойГородовойЭксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы

В 2019 году зарубежные инвестиции в российские активы выросли почти на 50%. Как сообщает РБК, прошедший год стал самым успешным для экономики Российской Федерации с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения западных санкций.
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Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.
РБК18 февраля в 22:02

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СМИ узнали о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Московский Комсомолецвчера в 01:29

Устойчивость экономики РФ начала привлекать иностранный капитал — эксперт

REGNUMвчера в 08:52

Зарубежные инвесторы сделали рекордные вливания в экономику РФ

News.ruвчера в 03:16

Вложения иностранцев в российские активы достигли максимума с 2014 года

Daily Stormвчера в 01:56

Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 12:28

РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

Мой Брянск18 февраля в 23:44

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

РБК18 февраля в 22:02
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