Экономика
ГородовойЭксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы
В 2019 году зарубежные инвестиции в российские активы выросли почти на 50%. Как сообщает РБК, прошедший год стал самым успешным для экономики Российской Федерации с точки зрения инвестиционной активности за весь период после введения западных санкций.
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с чего всё началось
Выход из спячки В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российской экономике удалось успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть зависимость от высоких цен на нефть, а значит, предсказуемость доходов от вложений в российские активы растет, отмечают в КПМГ.РБК18 февраля в 22:02
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СМИ узнали о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Московский Комсомолецвчера в 01:29
РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Мой Брянск18 февраля в 23:44
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Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок
Экономика
Зарплаты россиян за десятилетие увеличились в 2,5 раза
За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза. В два раза также выросли и цены, передает газета «Известия».
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Политика
Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Технологии
Ставить российские приложения согласились Xiaomi и Huawei
Сегодня российские СМИ сообщили, что ставить российские приложения согласились Xiaomi и Huawei.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Наука
Мужскую плодовитость научились измерять при помощи чипа
Плодовитость мужчин измеряется не только в подвижности и концентрации сперматозоидов в образце эякулята.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Политика
Небензя переспорил немецкого дипломата благодаря опыту американки Супрун
Один из главных аргументов немецкого дипломата состоял в том, что премьер-министром ДНР стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Происшествия
В Крыму автомобиль сбил насмерть двух женщин
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Немецкий клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии
В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Происшествия
В лобовом ДТП в Твери погиб человек
По предварительным данным одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, что и привело к ДТП, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Кино
Фотография Нео и Тринити из новой «Матрицы» появилась в Сети
Снимок, сделанный во время со съемок "Матрицы 4" с Киану Ривзом в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, опубликовали в Сети, сообщает Independent.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Происшествия
В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту
Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
Автоспорт
Стартовали предсезонные тесты «Формулы-1»
Первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится в пятницу, 21 февраля.
Армия и оружие
30-летний американский «Трезубец» превзошел новейшую российскую «Булаву»
Политика
Экс-премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы
Бывший премьер-министр Грузии и глава МВД Вано Мерабишвили в четверг вышел из тюрьмы, где провел шесть лет и девять месяцев по ряду обвинений, в том числе в злостном превышении служебных полномочий, коррупции и другим, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Общество