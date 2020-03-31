Коронавирус

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Как сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в среднем экономическая активность в России в начале нерабочей недели упала на 20%. По данным издания, эксперты изучили оперативные данные об интенсивности потребления энергии в стране.
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