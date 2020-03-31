Коронавирус
ГородовойЭксперты сообщили о снижении экономической активности в России на 20%
Как сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в среднем экономическая активность в России в начале нерабочей недели упала на 20%. По данным издания, эксперты изучили оперативные данные об интенсивности потребления энергии в стране.
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.РБКвчера в 22:00
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Режиссер Майкл Бэй будет продюсировать проекты Sony Pictures
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Шойгу: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
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Общество
«Яндекс.Такси» отозвал из ФАС ходатайство о покупке активов ГК «Везет»
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Общество
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Общество
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Авто
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Общество
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Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
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Общество
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Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
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В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
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В Витебске более десяти врачей заразились коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в Витебске более десяти врачей заразились коронавирусом COVID-19.