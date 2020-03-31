Коронавирус
РБКЭкономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество
В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус
В селе Амурзет Еврейской автономной области у трех человек в одной семье выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб региона.
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Общество
Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью
Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Госдума рассмотрела меры борьбы с последствиями эпидемии в I чтении
Государственная Дума рассмотрела в I чтении законопроект о внесении поправок в ряд законов для экстренного реагирования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших
Общество
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения
Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения Лайма Вайкуле отмечает день рождения.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.
Игры
Игрокам стал доступен пролог The Elder Scrolls Online: Greymoor
Чтобы начать прохождение пролога The Elder Scrolls Online: Greymoor, вам нужно получить бесплатное стартовое задание «Пролог: Заговор ковена» во внутриигровом магазине Crown Store.
Общество
Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в Белоруссии
В Белоруссии скончался первый зараженный коронавирусом человек.
Общество
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручения по итогам прошедшего 30 марта заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Общество
Глава Удмуртии объявил режим самоизоляции с 31 марта
В Удмуртии введут режим домашней самоизоляции с 18:00 31 марта.
Общество
Мишустин поручил приостановить регистрацию браков в России
Из-за угрозы распространения коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить регистрацию браков.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Политика
В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в понедельник, 30 марта.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли на Украине
Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Авто
Корейская компания Genesis презентовала седан G80 нового поколения
Как стало известно, обновлённую модель снабжают восьмиступенчатой коробкой «робот» и бензиновыми двигателями на 2,5 и 3,5 литра.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
Политика
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
В противном случае фрукты и овощи останутся несобранными лежать на полях Британии.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома
Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Экономика
Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
Шоу-бизнес
Жасмин призналась, что переболела коронавирусом
Исполнительница призналась, что переболела коронавирусом. Жасмин утверждает, что заразилась вместе с сыном несколько месяцев назад.
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500
Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.