Коронавирус

РБКРБКЭкономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
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Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Эксперты объяснили снижение деловой активности в России на фоне пандемии

Народные новости02:36

Аналитики сообщили о спаде экономической активности в РФ

News.ru02:34

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Мой Брянск01:39

Эксперты сообщили о снижении экономической активности в России на 20%

Городовой01:56

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:07

Эксперты сообщили о резком снижении экономической активности в России

Вести.Ruвчера в 23:39

Экономическая активность в центре России снизилась на 20%

Компаниявчера в 11:54
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус

В селе Амурзет Еврейской автономной области у трех человек в одной семье выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 07:35
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Общество

Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью

Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 02:51
Политика

Госдума рассмотрела меры борьбы с последствиями эпидемии в I чтении

Государственная Дума рассмотрела в I чтении законопроект о внесении поправок в ряд законов для экстренного реагирования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
SM News 04:03
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших

Ведомости вчера в 01:47
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Накануне.Ru 07:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения

Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения Лайма Вайкуле отмечает день рождения.
Экспресс газета 04:42
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.
Medvestnik.ru 06:02
Игры

Игрокам стал доступен пролог The Elder Scrolls Online: Greymoor

Чтобы начать прохождение пролога The Elder Scrolls Online: Greymoor, вам нужно получить бесплатное стартовое задание «Пролог: Заговор ковена» во внутриигровом магазине Crown Store.
3DNews вчера в 16:15
Общество

Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии скончался первый зараженный коронавирусом человек.
Известия 06:56
Общество

Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручения по итогам прошедшего 30 марта заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 07:37
Общество

Глава Удмуртии объявил режим самоизоляции с 31 марта

В Удмуртии введут режим домашней самоизоляции с 18:00 31 марта.
ИА Удмуртия 08:16
Общество

Мишустин поручил приостановить регистрацию браков в России

Из-за угрозы распространения коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить регистрацию браков.
Газета.Ru 07:59
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Политика

В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в понедельник, 30 марта.
RT на русском 08:20
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Взгляд.ру вчера в 19:41
Авто

Корейская компания Genesis презентовала седан G80 нового поколения

Как стало известно, обновлённую модель снабжают восьмиступенчатой коробкой «робот» и бензиновыми двигателями на 2,5 и 3,5 литра.
Ньюс-НН вчера в 11:05
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Политика

Украинцы поставили бывшую империю на грань голода

В противном случае фрукты и овощи останутся несобранными лежать на полях Британии.
РИА Новости 01:00
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета вчера в 11:29
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 17:17
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома

Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.
Новый Век 04:37
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Экономика

Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
РБК 07:10
Шоу-бизнес

Жасмин призналась, что переболела коронавирусом

Исполнительница призналась, что переболела коронавирусом. Жасмин утверждает, что заразилась вместе с сыном несколько месяцев назад.
iReactor 06:46
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс 05:05
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