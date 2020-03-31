Коронавирус

ГородовойГородовойЭксперты сообщили о снижении экономической активности в России на 20%

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в среднем экономическая активность в России в начале нерабочей недели упала на 20%. По данным издания, эксперты изучили оперативные данные об интенсивности потребления энергии в стране.
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с чего всё началось

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Экономика России возвращается к кризису

Коммерсантъ18:35

Деловая активность в России на фоне ограничений из-за коронавируса упала на 16%

BFM.ru09:16

Эксперты объяснили снижение деловой активности в России на фоне пандемии

Народные новости02:36

Аналитики сообщили о спаде экономической активности в РФ

News.ru02:34

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:07

Эксперты сообщили о резком снижении экономической активности в России

Вести.Ruвчера в 23:39

Экономическая активность в центре России снизилась на 20%

Компаниявчера в 11:54
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:49, Ашберн
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 01:40
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
ТАСС 17:01
Общество

Lamborghini начнет производство масок

Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.
BFM.ru 15:49
Происшествия

Пьяный водитель сбил три бетонные опоры линии электропередач в Биробиджане

31 марта в 21 час 50 минут в районе дома № 92 по ул. Пионерской в Биробиджане, водитель, не имея права управления ТС, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ниссан Ад» неправильно выбрал скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на столб линии электропередач.
Город на Бире 19:30
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском вчера в 06:52
Гаджеты

Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев

Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Ежедневные Новости Владивостока 17:34
Наука

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru 19:12
Кино

Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Российская газета 03:50
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Политика

Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 17:56
Кино

Сериал «Ходячие мертвецы» может завершиться на 12-м сезоне

Актуальные Новости вчера в 05:37
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru 19:26
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Экономика

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
REGNUM 05:02
Транспорт

Работу метро в Петербурге ограничат

В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Известия 12:09
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 30 марта сообщил прессе, что в организации ему начали искать замену на бой с Фергюсоном, так как Российская Федерация отменила все международные перелеты из-за пандемии коронавируса.
RuNews24.ru 09:12
Общество

Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу

В свою очередь, в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что специальные пропуска для передвижения пока не нужны, они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит документ о порядке их выдачи.
Москва 24 29 марта в 13:02
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета 08:37
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru 17:20
Политика

ОБСЕ встревожило ужесточение наказания за фейки о коронавирусе в РФ

Брюссель, 1 апреля 2020, 01:11 — REGNUM Информация по поводу ужесточения в РФ наказания за распространение ложных о коронавирусе вызывает обеспокоенность, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, 31 марта сообщается на сайте организации.
REGNUM 18:11
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU 12:55
Игры

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Игромания.ру 13:22
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК 14:51
Происшествия

На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
REGNUM 03:23
Армия и оружие

Стали известны условия карантина для российских призывников

Стали известны условия карантина для новобранцев, которые прибудут в армию во время весеннего призыва: им организуют проживание, питание и обучение отдельно от других военнослужащих.
Lenta.ru 10:45
Космос

SpaceX доставит грузы NASA на окололунную станцию

Вашингтон, 29 марта 2020, 13:53 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX первым подрядчиком по контракту на доставку грузов к планируемой окололунной станции.
REGNUM 29 марта в 06:53
Общество

Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Москва 24 12:50
Финансы

Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн руб. взносов из-за вируса

Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса могут недополучить от 200 млрд до 2,3 трлн руб. страховых взносов, подсчитали эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, описывая разные сценарии кризиса.
Ведомости 19:23
Как работают Яндекс.Новости?
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