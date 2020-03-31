Коронавирус
ГородовойЭксперты сообщили о снижении экономической активности в России на 20%
Как сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в среднем экономическая активность в России в начале нерабочей недели упала на 20%. По данным издания, эксперты изучили оперативные данные об интенсивности потребления энергии в стране.
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции в нескольких регионах и в первый день нерабочей недели по всей стране.РБКвчера в 22:00
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Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Игры
Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
Общество
Lamborghini начнет производство масок
Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.
Происшествия
Пьяный водитель сбил три бетонные опоры линии электропередач в Биробиджане
31 марта в 21 час 50 минут в районе дома № 92 по ул. Пионерской в Биробиджане, водитель, не имея права управления ТС, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ниссан Ад» неправильно выбрал скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на столб линии электропередач.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Происшествия
В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
Гаджеты
Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев
Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Наука
В России нашли способ уничтожить коронавирус
Кино
Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»
Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
Кино
Сериал «Ходячие мертвецы» может завершиться на 12-м сезоне
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Транспорт
Работу метро в Петербурге ограничат
В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Единоборства
Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 30 марта сообщил прессе, что в организации ему начали искать замену на бой с Фергюсоном, так как Российская Федерация отменила все международные перелеты из-за пандемии коронавируса.
Общество
Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу
В свою очередь, в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что специальные пропуска для передвижения пока не нужны, они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит документ о порядке их выдачи.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Общество
Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки
Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
Политика
ОБСЕ встревожило ужесточение наказания за фейки о коронавирусе в РФ
Брюссель, 1 апреля 2020, 01:11 — REGNUM Информация по поводу ужесточения в РФ наказания за распространение ложных о коронавирусе вызывает обеспокоенность, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, 31 марта сообщается на сайте организации.
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
Игры
Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted
В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Происшествия
У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус
В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
Армия и оружие
Стали известны условия карантина для российских призывников
Стали известны условия карантина для новобранцев, которые прибудут в армию во время весеннего призыва: им организуют проживание, питание и обучение отдельно от других военнослужащих.
Космос
SpaceX доставит грузы NASA на окололунную станцию
Вашингтон, 29 марта 2020, 13:53 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX первым подрядчиком по контракту на доставку грузов к планируемой окололунной станции.
Общество
Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице
Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Финансы
Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн руб. взносов из-за вируса
Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса могут недополучить от 200 млрд до 2,3 трлн руб. страховых взносов, подсчитали эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, описывая разные сценарии кризиса.