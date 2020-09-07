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Специалисты высказывают опасения, что страны не вовремя откажутся от мер поддержки, введенных в связи с коронавирусом. В этом случае пандемия до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около 35 триллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.