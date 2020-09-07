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Российская газета
Российская газета

Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики

Специалисты высказывают опасения, что страны не вовремя откажутся от мер поддержки, введенных в связи с коронавирусом. В этом случае пандемия до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около 35 триллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
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