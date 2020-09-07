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Российская газета
Российская газета

Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики

Специалисты высказывают опасения, что страны не вовремя откажутся от мер поддержки, введенных в связи с коронавирусом. В этом случае пандемия до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около 35 триллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известиявчера в 12:41
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"Ты супер!" На НТВ объявили состав жюри нового сезона конкурса

На НТВ обьявили состав жюри нового сезона конкурса РИА Новости В жюри четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер !", который стартует в сентябре на телеканале НТВ, войдут Алексей Воробьев, Диана Арбенина, Елка и Игорь Крутой.
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Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.
ТАСС22:28
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«Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100

Планы авиакомпании Red Wings открыть транзитный хаб в аэропорту Екатеринбурга Кольцово с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100 для полетов в другие российские города — «возможно, иллюзия успеха», заявил РБК Сергей Скуратов, крупнейший совладелец и гендиректор базирующихся в Кольцово «Уральских авиалиний».
РБК23:00

В Свердловской области локализован пожар на промышленной площадке

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RT на русском22:20
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Для инвесторов создадут систему оценки рисков при вложении в проекты

Система включает просчет всех рисков, объемов финансовых вложений и что самое важное - охватывает такие параметры, как качество, экологичность, удобство будущей инфраструктуры для людей, рассказала Ячевская.
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