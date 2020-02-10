Общество

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения

Сколько бензина могли купить жители регионов РФ в начале 2020 года
РИА Новостивчера в 16:59

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Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Российская газета02:29

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

РБК01:11

Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения

РИА Новостивчера в 16:59

Топ-10 регионов России с самым доступным бензином

Вести.Ruвчера в 21:52

В России назвали регионы с самым доступным бензином

URA.Ruвчера в 20:48

Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина

ПРАЙМвчера в 17:05

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Коммерсантъвчера в 23:39
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Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 02:28
Здоровье

В Челябинске открыли карантинный центр по коронавирусу

Ранее карантинные центры появились в Варненском и Сосновском районах, но из-за протестов местных жителей пункты решили закрыть.
Эхо Москвы в Челябинске 02:12
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Армия и оружие

Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Lenta.ru 01:05
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
REGNUM 00:22
Политика

Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
RT на русском 02:23
Общество

Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану

Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский Boeing 747-436 авиакомпании British Airways преодолел этот путь за 4 часа 56 минут благодаря урагану Сиара.
RT на русском 00:47
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Футбол

Джикия считает, что Кокорин необходим «Зениту»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию форварда Александра Кокорина в «Зените».
RT на русском 02:51
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru 08 февраля в 09:35
Политика

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
RT на русском 01:26
Гаджеты

Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10

Сегодня стало известно, что новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Rusargument 02:46
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
РЕН ТВ 08 февраля в 20:37
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
RT на русском 01:36
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Над Красноярском кружит самолет перед экстренной посадкой

Городские новости. Красноярск 02:37
Авто

Renault Duster оснастили новым турбодвигателем от Mercedes

Компания Renault презентовала на моторшоу Auto Expo 2020 в Индии новую версию кроссовера Renault Duster.
Новые автомобили вчера в 02:44
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Вечерняя Москва вчера в 14:04
Общество

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Российская газета 02:27
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК 02:00
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Народные новости вчера в 12:52
Общество

Врио губернатора Пермского края обратил внимание на уборку улиц Перми

В понедельник утром 10 февраля врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в своем аккаунте в Инстаграм отметил, что на улицах Перми пока недостаточно снегоуборочной техники, хотя ночью прошел снегопад.
Рифей-Пермь 01:46
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:39
Финансы

Рынок открылся в минусе - инвесторы уходят в защитные бумаги

Продолжается повышение акций "Яндекса" (+ 1 %) благодаря новости о том, что Bank of America Merrill Lynch просчитал эффект от закона, который потребует предустановку на электронных устройствах в России отечественного софта.
Finam.Ru 02:16
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
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