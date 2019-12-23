Экономика
Российская газетаЭксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата.
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с чего всё началось
В среднем - 227 тысяч рублей на россиянина Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост.РИА Новостивчера в 16:21
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Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
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Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Интернет
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Транспорт
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По данным ГИБДД, водитель бетоновоза врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Политика
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Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Биатлон
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Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Происшествия
Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США
Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Транспорт
Согласование нижегородского проекта вновь сорвалось
По инициативе области "Нижегородский водоканал" заказал у отраслевого института системы "РусГидро" — ВНИИГ им. Веденеева — дополнительное исследование по проекту Нижегородского гидроузла.
Общество
Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил, что подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы и рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner
NASA опубликовало видео приземления космического корабля Starliner компании Boeing в Нью-Мексико, который завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Общество
У митрополита РПЦ нашли элитную недвижимость и долги в Испании
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Здоровье
Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту
Возможно, чувство жажды вызвано сахарным диабетом. Кроме того, сухость является признаком нарушений в работе щитовидной железы.
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Шоу-бизнес
Водянова в трусах поздравила сына с днем рождения
37-летняя модель Наталья Водянова впервые стала мамой совсем в молодом возрасте. Тогда знаменитости едва исполнилось 19 лет.
Армия и оружие
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Армия и оружие
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На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Происшествия
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Четыре автомобиля столкнулись в Нижегородской области, в результате погиб ребенок и получили травмы девять 9 человек.
Общество
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказала, что минеральная вода не всегда приносит организму пользу.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
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Авто
Найден способ спасения дизельных двигателей
Дизельные силовые агрегаты считаются самыми экономичными, но есть у таких двигателей и одна неприятная особенность - «грязный» выхлоп.
Политика
Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».