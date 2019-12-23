Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

В среднем - 227 тысяч рублей на россиянина Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост.
РИА Новостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57

Названы наиболее закредитованные российские регионы

RT на русскомвчера в 21:10

Названы регионы России с наименьшей долговой нагрузкой

РЕН ТВвчера в 21:50

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Коммерсантъвчера в 22:15
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Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК вчера в 13:53
Интернет

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
РБК 01:00
Транспорт

Более 600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, который в среду первым пройдет по Крымскому мосту, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".
ТАСС вчера в 20:19
Армия и оружие

Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик

Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что в России планируют создать стратегический бомбардировщик шестого поколения.
Газета.Ru вчера в 16:16
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, водитель бетоновоза врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Политика

Новым мэром Абакана стал Алексей Лемин

Деловой квартал (Красноярск) вчера в 21:20
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Биатлон

Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
News.ru вчера в 08:09
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда 21 декабря в 13:42
Общество

На новый Sukhoi Superjet потратят миллиарды рублей

Lenta.ru 01:21
Транспорт

Согласование нижегородского проекта вновь сорвалось

По инициативе области "Нижегородский водоканал" заказал у отраслевого института системы "РусГидро" — ВНИИГ им. Веденеева — дополнительное исследование по проекту Нижегородского гидроузла.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Общество

Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил, что подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы и рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.
РИА Новости 00:39
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner

NASA опубликовало видео приземления космического корабля Starliner компании Boeing в Нью-Мексико, который завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Национальная служба новостей вчера в 23:42
Общество

У митрополита РПЦ нашли элитную недвижимость и долги в Испании

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) оказался владельцем элитного пентхауса в Испании.
Политсовет вчера в 23:56
Здоровье

Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Возможно, чувство жажды вызвано сахарным диабетом. Кроме того, сухость является признаком нарушений в работе щитовидной железы.
UfacityNews.ru 01:01
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Водянова в трусах поздравила сына с днем рождения

37-летняя модель Наталья Водянова впервые стала мамой совсем в молодом возрасте. Тогда знаменитости едва исполнилось 19 лет.
7Дней.ру вчера в 14:20
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Армия и оружие

Балтийский флот крепнет и развивается

На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Красная звезда вчера в 16:00
Происшествия

Ребенок погиб в массовом ДТП в Нижегородской области

Четыре автомобиля столкнулись в Нижегородской области, в результате погиб ребенок и получили травмы девять 9 человек.
Росбалт вчера в 16:50
Общество

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Интерфакс вчера в 22:40
Здоровье

Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказала, что минеральная вода не всегда приносит организму пользу.
РИА Новости 01:19
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости вчера в 15:42
Авто

Найден способ спасения дизельных двигателей

Дизельные силовые агрегаты считаются самыми экономичными, но есть у таких двигателей и одна неприятная особенность - «грязный» выхлоп.
Car.ru 21 декабря в 08:41
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
РБК вчера в 07:29
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