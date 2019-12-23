Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем - 227 тысяч рублей на россиянина
РИА Новостивчера в 16:21

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Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Названы самые закредитованные регионы России

Коммерсантъвчера в 22:15

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57

СМИ назвали регионы-лидеры по количеству кредитов у населения

Life.ruвчера в 16:54

Больше всего долгов перед банками у жителей северных регионов России

ПРАЙМвчера в 16:17
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Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 19 декабря в 19:02
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Интернет

Российская компания запустила функцию голосовых заметок в «МойОфис»

Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис".
ТАСС вчера в 19:11
Экономика

В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
REGNUM вчера в 09:35
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 19:09
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда 21 декабря в 13:42
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
RT на русском 00:00
Шоу-бизнес

Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери

В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
iReactor вчера в 21:37
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК вчера в 14:40
Общество

Россияне в 2019 году чаще всего покупали пиво

Жители России в уходящем году чаще всего покупали безалкогольные напитки, пиво и воду. Об этом говорится в исследовании группы «Тинькофф».
ФедералПресс вчера в 23:58
Политика

Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
Телеинформ 01:10
Общество

Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда

Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 18:28
Транспорт

Стало известно, когда первый поезд проедет по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет ночью 25 декабря.
Rusvesna.su вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая ответила на призыв о закрытии «Аншлага»

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая резко прокомментировала призыв экс-участницы Comedy Woman Елены Борщёвой о закрытии «никому не интересного» шоу.
Sibnet Новости вчера в 22:14
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Комсомольская правда вчера в 22:34
Шоу-бизнес

На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот

В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах.
Пятый канал 21 декабря в 17:47
Происшествия

В Омске обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

По прибытию подразделений МЧС на территорию завода произошло частичное обрушение трех этажей четырёхэтажного здания.
Омск здесь вчера в 04:16
Интернет

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
РБК 01:00
Общество

Работники скорой помощи вышли на пикет в Новосибирске

В центре Новосибирска сотрудники скорой помощи вышли с плакатами, требуя повышения зарплаты. Протестующие собрались у театра «Глобус».
News.ru вчера в 06:50
Общество

Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

Совфед на пленарном заседании в понедельник рассмотрит обращение к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщил РИА Новости глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.
РИА Новости 00:45
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
РБК вчера в 17:41
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 21 декабря в 08:12
Космос

Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Портал Поиск 21 декабря в 09:58
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
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