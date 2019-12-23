Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата.
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Названы самые закредитованные российские регионы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем - 227 тысяч рублей на россиянина
РИА Новостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Больше всего долгов перед банками у жителей северных регионов России - рейтинг

ПРАЙМвчера в 16:17

Названы самые закредитованные регионы России

Комсомольская правдавчера в 18:20

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57

СМИ назвали регионы-лидеры по количеству кредитов у населения

Life.ruвчера в 16:54

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Политика

Путин откроет движение по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 10:19
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета 21 декабря в 17:30
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Экономика

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
ТАСС вчера в 00:57
Здоровье

Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи

Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
РБК вчера в 23:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 21 декабря в 12:35
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
Известия вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
iReactor вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Общество

В России наступил день зимнего солнцестояния

В воскресенье, 22 декабря, к северу от экватора наступил день зимнего солнцестояния.
Аргументы недели вчера в 02:48
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner

С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
РИА Новости вчера в 10:35
Единоборства

Денис Лебедев проиграл бой Табисо Мчуну

Со счётом 115-112 победу одержал южноафриканец Табисо Мчуну. Он получает титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Столица 24 21 декабря в 13:57
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия вчера в 16:43
Авто

Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Известия вчера в 22:34
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Политика

Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией

Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 04:39
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru вчера в 04:48
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

Гороскоп на неделю: Овнов ждут перемены – Раков непредсказуемое событие

Неделя может принести перемены, причиной которым станут другие люди, их влияние на ваши дела, а также благодаря заключению договоров и контрактов.
Блокнот Волгоград вчера в 00:22
Здоровье

Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
REGNUM вчера в 23:38
Футбол

Роналду снял серебряную медаль после поражения в матче за Суперкубок

Евро-футбол.ру вчера в 16:27
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