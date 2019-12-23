Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата.
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с чего всё началось

Названы самые закредитованные российские регионы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем - 227 тысяч рублей на россиянина
РИА Новостивчера в 16:21

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Названы самые закредитованные регионы России

Комсомольская правдавчера в 18:20

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Известиявчера в 19:58

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБКвчера в 19:52

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

РИА Новостивчера в 23:43

Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ruвчера в 17:57

СМИ назвали регионы-лидеры по количеству кредитов у населения

Life.ruвчера в 16:54

Больше всего долгов перед банками у жителей северных регионов России

ПРАЙМвчера в 16:17
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Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере

Футболисты "Реала" сыграли вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 17:08
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Средний чек россиян за один поход в магазин в 2019 году упал на 7%

Средний чек россиян за один поход в магазин падает третий год подряд — за 2019 год он уменьшился на 7%, до 518 рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru 21 декабря в 12:38
Политика

В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда 21 декабря в 07:15
Происшествия

Полиция нашла причастных к стрельбе на юго-востоке Москвы

Столичная полиция нашла группу лиц, устроивших стрельбу днем 22 декабря на юго-востоке Москвы.
РБК вчера в 23:59
Политика

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Происшествия

В ДТП с автобусом на Камчатке пострадали три человека

По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека.
Свободная Пресса вчера в 23:10
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Общество

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
РИА Новости вчера в 18:27
Гаджеты

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»

Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
iXBT.com вчера в 22:31
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Наука

Собачий мозг настроен на грубый подсчёт

Собачий мозг и впрямь реагировал на изменения количества, то есть, к примеру, если на смену трёх маленьких точек десятью большими он реагировал сильнее, чем если три маленькие точки сменялись тремя же большими.
Наука и жизнь 19 декабря в 23:00
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

Врачи определили и назвали три полезных продукта, способных защитить организм человека от раковых злокачественных новообразований.
Ugpressa.ru 21 декабря в 03:29
Экономика

Пенсионный фонд объявил сроки выплат январских пенсий россиянам

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, сообщает 21 декабря Regnum.
Чита.Ру 21 декабря в 06:19
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Общество

Власти прокомментировали неоднозначную форму катка в Новосибирске

На своей странице в социальной сети «Instagram» руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка около оперного театра.
Вести Новосибирск вчера в 22:09
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста

Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
ТВ Центр 21 декабря в 07:55
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Российская газета вчера в 20:32
Экономика

Монин: большинство клиентов Danske Bank перешли в Райффайзенбанк

Большая часть клиентов Danske Bank, ушедшего из России, перешла в Райффайзенбанк, сообщил «Ведомостям» предправления Райффайзенбанка Сергей Монин.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Происшествия

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе

Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
РИА Новости 21 декабря в 07:57
Происшествия

В Челябинске отец забил до смерти месячного сына из-за плача

Мама пыталась спасти ребёнка, но мужчина избил и её. В субботу малыш от полученных травм скончался в больнице.
Pchela.News 21 декабря в 06:06
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
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