Экономика
Российская газетаЭксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата.
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с чего всё началось
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем - 227 тысяч рублей на россиянинаРИА Новости16:21
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Происшествия
«Единая Россия» приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки
Президиум регионального политсовета "Единой России" на Камчатке в понедельник приостановил членство в партии экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, которого обвиняют в получении взяток, сообщает реготделение ЕР.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Политика
В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске
Экономика
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Происшествия
Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей
Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик.
Политика
Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть
В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть.
Общество
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Гаджеты
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»
Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
Общество
Строительство Крымского моста помогло обнаружить миллион артефактов
Один миллион археологических находок сделано при подготовке территории к строительству моста через Керченский пролив и подходов к нему, площадь раскопок превысила 56 гектаров, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Происшествия
Подозреваемого в нескольких кражах мужчину задержали в Южно-Сахалинске
В настоящее время сотрудники полиции подозревают задержанного в еще одной краже.
Общество
В правительстве Забайкалья состоялось новое назначение
В правительстве Забайкалья определились с новым вице губернатором, курирующим ЖКХ.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис
На второй строчке расположился чемпион предыдущего уикенда - фильм "Джуманджи: Новый уровень".
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
Происшествия
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Интернет
Российская компания запустила функцию голосовых заметок в «МойОфис»
Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис".
Здоровье
Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год
Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Кино
В Екатеринбурге вернут на большой экран легендарный фильм Тарковского «Солярис»
В Ельцин Центре с 26 по 29 декабря пройдут кинопоказы легендарного фильма Андрея Тарковского Солярис .
Транспорт
Согласование нижегородского проекта вновь сорвалось
По инициативе области "Нижегородский водоканал" заказал у отраслевого института системы "РусГидро" — ВНИИГ им. Веденеева — дополнительное исследование по проекту Нижегородского гидроузла.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Армия и оружие
Тульская область передала мед и пряники жителям Сирии
Центр по примирению враждующих сторон передал благотворительную помощь от правительства Тульской области жителям Сирии, передает «РИА Новости».
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).