Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата.
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Названы самые закредитованные российские регионы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем - 227 тысяч рублей на россиянина
РИА Новости16:21

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Названы самые закредитованные регионы России

Lenta.ru17:57

Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

РБК19:52

Названы самые закредитованные регионы России

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Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

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Больше всего долгов перед банками у жителей северных регионов России - рейтинг

ПРАЙМ16:17

Рейтинг регионов по уровню закредитованности населения — 2019

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Происшествия

«Единая Россия» приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки

Президиум регионального политсовета "Единой России" на Камчатке в понедельник приостановил членство в партии экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, которого обвиняют в получении взяток, сообщает реготделение ЕР.
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«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

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В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
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Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru вчера в 12:04
Экономика

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Происшествия

Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей

Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик.
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Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть

В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть.
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Общество

Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда

Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
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Гаджеты

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»

Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
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Общество

Строительство Крымского моста помогло обнаружить миллион артефактов

Один миллион археологических находок сделано при подготовке территории к строительству моста через Керченский пролив и подходов к нему, площадь раскопок превысила 56 гектаров, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
РИА Новости 20:43
Происшествия

Подозреваемого в нескольких кражах мужчину задержали в Южно-Сахалинске

В настоящее время сотрудники полиции подозревают задержанного в еще одной краже.
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Общество

В правительстве Забайкалья состоялось новое назначение

В правительстве Забайкалья определились с новым вице губернатором, курирующим ЖКХ.
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Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия 19:44
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили американский бокс-офис

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Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
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В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
РБК 16:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости 22:06
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

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Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Интернет

Российская компания запустила функцию голосовых заметок в «МойОфис»

Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис".
ТАСС 19:11
Здоровье

Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год

Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.
Известия 20:47
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Общество

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
РИА Новости 18:27
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Кино

В Екатеринбурге вернут на большой экран легендарный фильм Тарковского «Солярис»

В Ельцин Центре с 26 по 29 декабря пройдут кинопоказы легендарного фильма Андрея Тарковского Солярис .
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Транспорт

Согласование нижегородского проекта вновь сорвалось

По инициативе области "Нижегородский водоканал" заказал у отраслевого института системы "РусГидро" — ВНИИГ им. Веденеева — дополнительное исследование по проекту Нижегородского гидроузла.
Коммерсантъ 17:38
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета 01:31
Армия и оружие

Тульская область передала мед и пряники жителям Сирии

Центр по примирению враждующих сторон передал благотворительную помощь от правительства Тульской области жителям Сирии, передает «РИА Новости».
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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
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