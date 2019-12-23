МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем - 227 тысяч рублей на россиянина

с чего всё началось

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата.

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