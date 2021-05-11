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Эксперты спрогнозировали цены на квартиры летом

Цены на недвижимость в Москве летом 2021 года не снизятся даже при условии отмены льготной ипотеки, однако застройщики могут предложить клиентам различные акции и специальные предложения для создания спроса. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные «Российской газетой».В источнике
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С чего всё началось

Ценные метры

Цены на жилье в Москве этим летом не упадут, даже если отменят льготную ипотеку, считают опрошенные "РГ" эксперты. Ожидается, что спрос на недвижимость застройщики будут подогревать с помощью различных акций и спецпредложений.
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