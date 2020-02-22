Общество
ФАНЭксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса
Проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая на Украину уже начались, заявил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко. Он спрогнозировал дефицит товаров в стране из-за вспышки в КНР коронавируса.
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Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Политика
Посол России оценил резолюцию Эстонии о начале Второй мировой войны
Ранее проект документа, в котором Россию обвинили в переписывании истории Второй мировой войны, встретил осуждение в российском посольстве.
Политика
Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
Биатлон
Логинов побежит эстафету на чемпионате мира по биатлону – СВР
Экономика
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Общество
Синоптики рассказали, когда зимняя погода вернется в Москву
Ранее синоптики рассказали об ухудшении погоды в Москве в День защитника Отечества.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Армия и оружие
Какая армия сильнее - Российская или Советская?
Были годы, когда СССР на «боевые латы» своей армии отгружал больше 20% своего внутреннего валового продукта (ВВП).
Общество
Плату за парковку на улицах Москвы отменят на два дня
В пресс-службе ГКУ «Администратор парковочного пространства» рассказали, что 23 и 24 февраля можно будет парковать автомобиль на всех столичных улицах бесплатно.
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился эмоциями от своего гола в ворота "Нью-Джерси Дэвилс" (2:3), передает "Чемпионат".
Здоровье
Новые технологии для медицины обсудили в Самаре
О новых технологиях в здравоохранении сегодня говорили в Самаре на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
Политика
Мантуров заявил, что темпы роста российской экономики превысят мировые показатели
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о новых целях правительства России, которые помогут достичь быстрого роста экономики в стране, превысив все мировые показатели.
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Хоккей
Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» справиться с «Каролиной»
Свой вклад в победу внесли российские легионеры "рейнджеров". Артемий Панарин сначала отдал голевую передачу, а потом забил сам.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Шоу-бизнес
Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться
Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно.
Игры
Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
Наука
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 556
Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Политика
Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Технологии
«Ростех» Чемезова потеснит бизнес бывшего вице-губернатора Петербурга
Структура госкорпорации Ростех, которую возглавляет Сергей Чемезов, разработала электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Происшествия
В Полтавской области извинились за оскорбления полицейских в Новых Санжарах
Полтавчанин принес свои извинился перед полицейскими за публичные оскорбления, произнесенные им на протестной акции в Новых Санжарах.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Общество
Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу
19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Здоровье
Родители детей с фенилкетонурией выйдут на пикеты 22 февраля
Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.