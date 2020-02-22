Общество

ФАНФАНЭксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса

Проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая на Украину уже начались, заявил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко. Он спрогнозировал дефицит товаров в стране из-за вспышки в КНР коронавируса.
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Экономисты прогнозируют дефицит товаров на Украине из-за коронавируса в Китае

ТАСС13:14

Полки магазинов на Украине пустеют из-за коронавируса

Красная весна13:05

Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

News.ru09:27

Эксперт предсказал Украине продуктовый дефицит

Газета.Ru13:04

Украинские эксперты предрекли проблемы с поставками продуктов из Китая из-за коронавируса

Экономика сегодня09:11

Эксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса

ФАН08:43

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

РИА Новости08:03
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Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Газета.Ru вчера в 18:30
Политика

Посол России оценил резолюцию Эстонии о начале Второй мировой войны

Ранее проект документа, в котором Россию обвинили в переписывании истории Второй мировой войны, встретил осуждение в российском посольстве.
RuNews24.ru 20 февраля в 00:33
Политика

Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
РИА Новости 20:03
Биатлон

Логинов побежит эстафету на чемпионате мира по биатлону – СВР

Аргументы и Факты 07:35
Экономика

Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Lenta.ru 19:20
Общество

Синоптики рассказали, когда зимняя погода вернется в Москву

Ранее синоптики рассказали об ухудшении погоды в Москве в День защитника Отечества.
Вечерняя Москва вчера в 15:34
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru 13:31
Армия и оружие

Какая армия сильнее - Российская или Советская?

Были годы, когда СССР на «боевые латы» своей армии отгружал больше 20% своего внутреннего валового продукта (ВВП).
Комсомольская правда вчера в 17:07
Общество

Плату за парковку на улицах Москвы отменят на два дня

В пресс-службе ГКУ «Администратор парковочного пространства» рассказали, что 23 и 24 февраля можно будет парковать автомобиль на всех столичных улицах бесплатно.
Вечерняя Москва 17:57
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился эмоциями от своего гола в ворота "Нью-Джерси Дэвилс" (2:3), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 17:21
Здоровье

Новые технологии для медицины обсудили в Самаре

О новых технологиях в здравоохранении сегодня говорили в Самаре на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
News-24.ru 20 февраля в 02:46
Политика

Мантуров заявил, что темпы роста российской экономики превысят мировые показатели

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о новых целях правительства России, которые помогут достичь быстрого роста экономики в стране, превысив все мировые показатели.
Народные новости 16:52
Общество

Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Глагол. Иркутское обозрение 02:46
Политика

Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
Хоккей

Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» справиться с «Каролиной»

Свой вклад в победу внесли российские легионеры "рейнджеров". Артемий Панарин сначала отдал голевую передачу, а потом забил сам.
Вести.Ru вчера в 21:43
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ 19:57
Шоу-бизнес

Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться

Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно.
ФАН вчера в 15:08
Игры

Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году

Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
Cyber.sports.ru 05:33
Наука

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 13:32
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 556

Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
RT на русском 20:44
Кино

«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Piter.tv 09:25
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 17:59
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Газета.Ru 09:20
Политика

Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Московский Комсомолец 11:45
Технологии

«Ростех» Чемезова потеснит бизнес бывшего вице-губернатора Петербурга

Структура госкорпорации Ростех, которую возглавляет Сергей Чемезов, разработала электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов.
АБН 20 февраля в 07:57
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости 20 февраля в 20:41
Происшествия

В Полтавской области извинились за оскорбления полицейских в Новых Санжарах

Полтавчанин принес свои извинился перед полицейскими за публичные оскорбления, произнесенные им на протестной акции в Новых Санжарах.
REGNUM 19:13
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Общество

Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу

19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Коммерсантъ 06:40
Здоровье

Родители детей с фенилкетонурией выйдут на пикеты 22 февраля

Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.
Милосердие.ru 20 февраля в 16:00
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