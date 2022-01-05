Российская газетаЭксперты спрогнозировали медленный рост цен на жилье в МосквеЗа прошлый 2021 год недвижимость подорожала на 15-30% в зависимости от региона страны, рассказал изданию эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.ПРАЙМДолговая нагрузка сейчас в среднем составляет уже 35% от совокупного дохода российской семьи, что на 8% выше, чем в 2020 году, а доходы граждан пока что продолжают снижаться.Российская газета"В целом в 2022 год мы входим с более высокими ставками по ипотеке, сложившимися высокими ценами на жилье, сокращающимся покупательским спросом и растущей инфляцией", — отмечает она.ПРАЙМТакого существенного роста цен на жилье уже можно не ждать, но всеобщее подорожание не приведет к падению цен.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаDeita.ruФАНАБНПодробнее о событииЭксперты спрогнозировали цены на жилье в 2022 годуАргументы и Факты04:08Прогноз по ценам на жилье в 2022 году дали специалисты ВШУФЕдиный банк03:46Эксперт Анисимова спрогнозировала ситуацию с ценами на рынке недвижимости в 2022 годуФАН03:26Эксперты рассказали, какими будут цены на жилье в 2022 годуDeita.ru00:15Эксперты дали прогнозы по ценам на жилье в 2022 годуРоссийская газета18:00Показать ещёОценить17Поделиться