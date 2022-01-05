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Эксперты спрогнозировали медленный рост цен на жилье в Москве

За прошлый 2021 год недвижимость подорожала на 15-30% в зависимости от региона страны, рассказал изданию эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.
ПРАЙМ
Долговая нагрузка сейчас в среднем составляет уже 35% от совокупного дохода российской семьи, что на 8% выше, чем в 2020 году, а доходы граждан пока что продолжают снижаться.
Российская газета
"В целом в 2022 год мы входим с более высокими ставками по ипотеке, сложившимися высокими ценами на жилье, сокращающимся покупательским спросом и растущей инфляцией", — отмечает она.
ПРАЙМ
Такого существенного роста цен на жилье уже можно не ждать, но всеобщее подорожание не приведет к падению цен.
ПРАЙМ

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