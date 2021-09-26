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Эксперты спрогнозировали неизбежный отказ мировой экономики от политики «печатного станка»

Эксперты предсказали мировой экономике неминуемый отказ от политики печатного станка.
Lenta.ru
По мнению опрошенных РИА Новости экономистов, монетарное стимулирование экономики присутствует в большинстве стран, но не может продолжаться бесконечно.
Lenta.ru
Однако с другой стороны, денежно-кредитная политика подобного рода лишает регулятор инструментов борьбы с будущими кризисами.
РЕН ТВ
Другим негативным эффектом политики «печатного станка» является рост инфляции.
Народные новости

С чего всё началось

Эксперты спрогнозировали неизбежный отказ мировой экономики от политики «печатного станка»
Монетарное стимулирование экономики (или QE - программа количественного смягчения) вошло в арсенал регуляторов большинства стран мира, однако этот процесс не может продолжаться бесконечно, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
РИА Новости00:45

Подробнее о событии

Эксперты прогнозируют неизбежный отказ от политики «печатного станка»
РЕН ТВ02:33
Эксперты: отказ мировой экономики от политики «печатного станка» неизбежен
Московский Комсомолец01:40
Экономисты заявили о последствиях политики «печатного станка»
Телеканал 360°02:13
Эксперт Королюк спрогнозировал отказ мировых экономик от «печатного станка»
ФАН02:31
Экономисты: монетарное стимулирование мировой экономики не может продолжаться бесконечно
Lenta.ru01:20
Финансисты: страны откажутся от политики «печатного станка»
News.ru01:19
Эксперты спрогнозировали неизбежный отказ мировой экономики от политики «печатного станка»
РИА Новости00:45

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