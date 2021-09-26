Монетарное стимулирование экономики (или QE - программа количественного смягчения) вошло в арсенал регуляторов большинства стран мира, однако этот процесс не может продолжаться бесконечно, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
Удивительное открытие поможет разработать новое направление в изучении рассеянного склероза и других заболеваний гипомиелинизации, при которых аксоны нейронов недостаточно покрыты оболочками (миелином), что нарушает связь между нервными клетками.
Согласно новой модели, предложенной авторами публикации, крупными источниками потоков высокоэнергетического космического гамма- и нейтринного излучения являются не только активные сверхмассивные черные дыры, но и неактивные объекты этого же класса.
Кто был инициатором применения самого устрашающего оружия 115 лет назад, в 1906 году, все подразделения японской Императорской армии выполнили приказ от 23 декабря 1905 года и представили данные о своей деятельности и успехах во время войны с Россией.
CubeSat отправится в космос на борту ракеты-носителя United Launch Alliance Atlas V вместе со спутником Landsat 9. В течение 7 месяцев миссия будет отслеживать изменчивую физику вокруг класса чрезвычайно горячих планет, вращающихся вокруг далеких от Земли звезд.