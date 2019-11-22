Финансы

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Если же внешний фон останется благоприятным, рубль может завершить год в диапазоне 63–64 руб. за доллар, допустил эксперт. Главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский ждет ослабления рубля до 65 за доллар в конце года.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

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Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы01:30

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM01:19

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москвавчера в 23:59

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44
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Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Политика

Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным

Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
ТАСС 04:46
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Политика

В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
REGNUM 05:05
Армия и оружие

Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Lenta.ru 02:58
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Гаджеты

Xiaomi привезла в Россию смартфон Mi Note 10 со 108-Мп камерой

Ридус 03:55
Происшествия

На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом

Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
Говорит Москва 04:26
Армия и оружие

Шойгу открыл V Межведомственную научно-практическую конференцию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл V Межведомственную научно-практическую конференцию, посвященную системе межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации.
ТК Звезда 03:04
Хоккей

Канадский журнал назвал Панарина самым ценным хоккеистом «Рейнджерс»

Самым ценным хоккеистом команды «Рейнджерс» признан россиянин Артемий Панарин, который забил 11 голов и сделал 14 голевых пасов в 19 играх за свой клуб.
ProstoProSport 03:49
Авто

В России отзывают почти 9,5 тысяч кроссоверов Audi Q5

По данным ведомства, причиной отзыва почти 9,5 тысяч кроссоверов стало то, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки.
Автоновости дня 04:15
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Здоровье

Жителю Новосибирска выдали и отобрали инвалидность после письма Путину

Медкомиссия изначально не хотела выдавать документы об инвалидности, однако после того, как новосибирец направил письмо президенту России Владимиру Путину, бумаги были подписаны.
RuNews24.ru вчера в 11:18
Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Происшествия

ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду

Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.
РБК 05:05
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:09
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Игры

CD Projekt Red заявила, что Cyberpunk 2077 вошла в финальную стадию разработки

CD Projekt Red выпустила финансовый отчет, из которого стало известно, что Cyberpunk 2077 уже вошла в финальную стадию разработки.
Gmbox.ru 03:46
Происшествия

В московском ОВД умер задержанный за хулиганство мужчина

"В четверг в отделение полиции Орехово-Борисово Северное был доставлен мужчина 1975 года рождения для составления протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:56
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК 04:41
Общество

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» ждут ребенка

Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Uznayvse.ru вчера в 17:16
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