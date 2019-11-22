Финансы

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Если же внешний фон останется благоприятным, рубль может завершить год в диапазоне 63–64 руб. за доллар, допустил эксперт. Главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский ждет ослабления рубля до 65 за доллар в конце года.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

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Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

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Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

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Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44
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Политика

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В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Российская газета 19:32
Общество

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Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

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В Свердловской области ликвидировали открытое горение при пожаре

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RT на русском 11:04
Армия и оружие

США потеряли беспилотник в небе над Ливией

Беспилотный летательный аппарат армии США был потерян в небе над ливийской столицей.
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Происшествия

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море

Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду в Охотском море, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
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Происшествия

Двух водителей зажало в авто при лобовом столкновении в районе Березняков

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Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

REGNUM 19:23
Происшествия

Танкер «Делфи» загрязнил побережье Одессы нефтепродуктами

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Политика

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Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

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Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний

Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
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Транспорт

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В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).
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Теннис

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Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
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Общество

Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей

Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
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Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

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Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

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Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину

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Amazon подала в суд из-за контракта Microsoft на $10 млрд

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Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
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В Кливленде (штат Огайо) зоозащитница Мередит Лоуэлл напала с ножом на женщину, одетую в вещи из, как показалось Лоуэлл, натурального меха.
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