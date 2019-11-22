Финансы
РБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Если же внешний фон останется благоприятным, рубль может завершить год в диапазоне 63–64 руб. за доллар, допустил эксперт. Главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский ждет ослабления рубля до 65 за доллар в конце года.
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с чего всё началось
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.РБКвчера в 22:00
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Финансы
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Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
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Президент России Владимир Путин поздравил поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем.
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В очередном выпуске программы "О самом главном" телеведущий и врач перечислил эти пять смертельно опасные симптомы и даже подчеркнул, что не следует бояться вызывать скорую помощь при этих серьезных проблемах.