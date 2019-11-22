Финансы

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Если же внешний фон останется благоприятным, рубль может завершить год в диапазоне 63–64 руб. за доллар, допустил эксперт. Главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский ждет ослабления рубля до 65 за доллар в конце года.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

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Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы01:30

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москвавчера в 23:59

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM01:19

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44
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Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия вчера в 08:35
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Общество

Главный федеральный инспектор Челябинской области отправлен в отставку

Главный федеральный инспектор Челябинской области (ГФИ) Сергей Морев отправлен в отставку.
URA.Ru 03:32
Политика

Тверской суд отказался принять иск к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
RT на русском 04:41
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru вчера в 09:08
Фигурное катание

Российская фигуристка установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
Lenta.ru 04:39
Технологии

Внедрение блокчейна в контейнерные перевозки перенесли на 2020 год

В первом-втором квартале 2020 года датская судоходная компания AP Moller Maersk и ФГУП «Морсвязьспутник» планируют начать оформление контейнеров в Большом порту Санкт-Петербурга с помощью блокчейн-платформы TradeLens.
РБК 03:01
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru вчера в 04:15
Общество

В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой

Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.
РИА Новости 04:03
Политика

Бастрыкина попросили проверить призыв Кадырова наказывать за критику

Председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина попросили проверить слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который призывал наказывать за оскорбления.
URA.Ru 04:19
Общество

ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти

"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
РИА Новости 03:55
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Интерфакс 02:38
Происшествия

В Москве в отделении полиции скончался задержанный

В Москве в отделении полиции скончался мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. МВД проводит проверку в связи с произошедшим.
RT на русском 04:19
Кино

В России начнут собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Стало известно, что уже в 2021 году видеоплатформы обяжут предоставлять данные о просмотрах государству.
Ferra 00:16
Музыка

Coldplay отказались от гастролей ради экологии

РЕН ТВ вчера в 14:39
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС вчера в 06:50
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 20 ноября в 13:32
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Lenta.ru 01:51
Происшествия

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Известия 00:03
Политика

Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.
Парламентская газета вчера в 15:58
Финансы

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября 2019 года опустилась до 6,03%, говорится в материалах Банка России.
ТАСС 02:59
Общество

Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД

Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
РБК 04:48
Происшествия

Одесский аэропорт отменил все рейсы из-за аварии самолета

ИА Новороссия 04:12
Финансы

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций.
News.ru 03:38
Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
REGNUM 03:37
Происшествия

В Приамурье задержали обмороженных нелегалов из Эфиопии

Пограничники задержали двух граждан Эфиопии, которые хотели найти в России лучшие условия жизни.
Провэд-медиа.рф 02:23
Общество

Путин поздравил с днем рождения Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин поздравил поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем.
Московский Комсомолец 02:55
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

В очередном выпуске программы "О самом главном" телеведущий и врач перечислил эти пять смертельно опасные симптомы и даже подчеркнул, что не следует бояться вызывать скорую помощь при этих серьезных проблемах.
Ugpressa.ru 19 ноября в 09:21
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