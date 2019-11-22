Финансы

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Если же внешний фон останется благоприятным, рубль может завершить год в диапазоне 63–64 руб. за доллар, допустил эксперт. Главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский ждет ослабления рубля до 65 за доллар в конце года.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБК21 ноября в 22:00

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Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы22 ноября в 01:30

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ru21 ноября в 22:44

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM22 ноября в 01:19

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москва21 ноября в 23:59

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ru21 ноября в 23:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК21 ноября в 23:45

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец22 ноября в 01:19
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Кино

Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Kinonews.ru вчера в 02:30
Происшествия

Кулеба с сыновьями попал в ДТП. Двое в реанимации

На Украине попал в аварию уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 11:10
Политика

Временный президент Боливии подписала закон о новых выборах президента

Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закона о проведении новых выборов главы государства.
Коммерсантъ 11:11
Политика

Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

RT на русском 02:24
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 22 ноября в 08:46
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Армия и оружие

Как российский «Циркон» изменит баланс сил на Тихом океане

Одни лишь сообщения о скором принятии на вооружение ВМФ России гиперзвуковой ракеты оказали существенное влияние на баланс сил в самых разных точках планеты.
Российская газета 06:44
Происшествия

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Армия и оружие

Джонсон опроверг информацию о сокращении численности британской армии

Известия 11:12
Политика

В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес

«Нельзя столько жрать»: Галкин и Пугачева сорвались в ресторане

Звездная чета провела романтический ужин. Алла Пугачева и Максим Галкин плюнули на диету, дав волю своим гастрономическим фантазиям.
Дни.ру 03:08
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Общество

На Украине жители перекрыли дорогу, требуя включить отопление

Экономика сегодня 09:13
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
РБК 08:58
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 0:0 (Перерыв)

Мама футболиста московского ЦСКА Федора Чалова нанесла первый символический удар по мячу перед началом матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов".
РИА Новости 11:26
Происшествия

В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека

В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения.
Комсомольская правда 08:58
Гаджеты

Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

Телеканал ОТВ 20 ноября в 23:01
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:27
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Космос

Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру перенесли на сутки

Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 отложен по меньшей мере на сутки, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 22 ноября в 19:58
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Российская газета 22 ноября в 03:04
Футбол

Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" из Екатеринбурга (0:0).
Чемпионат 09:03
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Музыка

Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна

Российская и украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдемана Frau & Mann, который снимали в Санкт-Петербурге.
Новая Кубань 08:55
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