Финансы

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Если же внешний фон останется благоприятным, рубль может завершить год в диапазоне 63–64 руб. за доллар, допустил эксперт. Главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский ждет ослабления рубля до 65 за доллар в конце года.
Читать в источнике
Комментировать79
с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБК21 ноября в 22:00

Подробнее о событии

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы22 ноября в 01:30

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ru21 ноября в 22:44

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM22 ноября в 01:19

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москва21 ноября в 23:59

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ru21 ноября в 23:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК21 ноября в 23:45

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец22 ноября в 01:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Экономика

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новости вчера в 12:18
Происшествия

Два человека пропали при задымлении в шахте в Коми

Двое горнорабочих перестали выходить на связь после задымления в нефтяной шахте № 1 в Ухте.
Ридус 13:56
Армия и оружие

Путин рассказал о доле современного оружия в армии

Мойка78 22 ноября в 18:54
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Авто

Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Daily-Motor.Ru 02:38
Политика

The Economist показал карту Украины без Крыма

Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist.
Вести.Ru 04:38
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Телеканал 360° 11:52
Футбол

Овчинников объяснил, почему часто кричал на Кучаева

Старший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что часто кричал на полузащитника Константина Кучаева во время игры с самарскими "Крыльями Советов", потому что тот находился недалеко от технической зоны тренерского штаба.
РИА Новости 14:11
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости 03:50
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 00:41
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Происшествия

Геращенко подтвердил факт ДТП с детским омбудсменом Украины

REGNUM 13:18
Футбол

Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Soccer.ru 10:17
Общество

Диетолог назвала худшие продукты для завтрака

РИА Новости 09:20
Авто

Tesla представила бронированный электропикап Cybertruck

Глава компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck.
Дождь 22 ноября в 01:29
Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

ТАСС 14:04
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Происшествия

На севере Москвы загорелись гаражи и административное здание

РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына

Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Мойка78 08:59
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

Выпад Павла Дурова в сторону WhatsApp можно объяснить конкуренцией, рассказал глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Куско в эфире Национальной службы новостей.
Маяк (г. Сосновый Бор) 21 ноября в 07:18
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Происшествия

В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Известия 05:26
Игры

В Star Citizen станет доступен тестовый период

Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
Vevby.ru вчера в 18:36
Экономика

Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Газета.Ru вчера в 11:05
Общество

Десятки машин утонули в Таганрогском заливе

Из-за сильного ветра уровень воды в Дону и Таганрогском заливе снизился до критических отметок, что привело к поднятию песка с водоёмов, передаёт телеканал РЕН ТВ.
News.ru 07:12
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Происшествия

Бывший глава Сибирского отделения РАН заявил об обыске в его доме

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева, сообщил он сам ТАСС.
Коммерсантъ 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное