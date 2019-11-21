Экономика

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

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Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
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Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

РБК22:00

Нордеа повысил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Profinance.ru10:08
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Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

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Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинской области ищут 15-летнюю девочку. Она ушла из дома в Верхних Уфалей ещё 16 ноября.
REGNUM вчера в 07:46
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Госсекретарь США Майк Помпео попросил митингующих против властей в Иране присылать фото и видео протестов в Госдеп, используя бот в мессенджере Telegram.
RT на русском 19:15
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CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru 19 ноября в 15:23
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Тело 17-летнего подростка обнаружили во дворе 16-этажки в Чите

Тело 17-летнего подростка обнаружили очевидцы 21 ноября около 21:00 во дворе 16-этажки в Чите по адресу ул. Ингодинская, 27.
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
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Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
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У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
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Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
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Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
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США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

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